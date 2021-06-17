Teksas, ABD-Meksika sınırındaki duvar için harekete geçti

ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott, Meksika sınırındaki duvarın inşası için 250 milyon dolar bütçe ayırdıklarını ve bir internet sitesi üzerinden vatandaşların projeye finansal destek verebileceklerini duyurdu.

ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott, Meksika sınırındaki duvarın inşası için 250 milyon dolar bütçe ayırdıklarını ve bir internet sitesi üzerinden vatandaşların projeye finansal destek verebileceklerini duyurdu.

ABD'nin Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırındaki duvarla ilgili olan ve Başkan Joe Biden'ın askıya aldığı projenin bir benzerini gerçekleştirmek için harekete geçti. Vali Abbott, Teksas Senatosu'nun Cumhuriyetçi üyeleri birlikte dün yaptıkları basın toplantısında, Trump'ın tamamlayamadığı Güney'i güçlendirme vaadini tekrarlayarak, Meksika sınırında bu duvarın bir benzerini inşa etmeye devam etmek için personel alımı yapacaklarını açıkladı. Federal hükümetin el koyduğu duvar arazisini iade etmesini talep eden Abbott, Meksika sınırındaki duvarın inşası için 250 milyon dolar bütçe ayırdıklarını duyurdu.

Basın toplantısında duvarın inşası için ayrılan 250 milyon doların kaynağı belirtilmezken, toplantı sonrasında Abbott'un ofisi tarafından yayınlanan bir mesaj ile söz konusu finansmanın Teksas Ceza Adalet Bakanlığı bütçesinden sağlanacağı bildirildi.

Bir internet sitesi üzerinden vatandaşların da projeye finansal destek verebileceğini belirten Abbott, Teksas eyalet hükümetinin vatandaşların duvar projesine finansal destek vermesi için bir internet sitesi ve bağış yapabilecekleri bir e-posta adresi oluşturulduğunu söyledi.

Önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimlerde tekrar aday olması beklenen ve 2024'te ABD başkanlığına adaylığını koymayı hedefleyen Abbott, Biden hükümetinin göreve gelmesinden sonra sınır güvenliği konusunda daha fazla çalışmaya başladı. Sınırdan geçen göçmenlere ve uyuşturucu madde ticareti yapan kartellere karşı önlem olarak bölgeye polis ve ulusal muhafız desteği sağlayan Abbott, cezaevlerinin kapasitesini de artırdı. Ayrıca diğer eyaletlerden de destek talep eden Abbott'ın yardım çağrısına Florida Valisi Ron de Santis kulak vererek, kamu güvenlik güçlerini bölgeye sevk edeceklerini açıkladı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı