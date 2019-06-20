(TEKRAR) Trafik kazası: 4 yaralı
Erzincan'da kamyonetle otomobille çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Erzincan'da kamyonetle otomobille çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Nevin Koruç (58) idaresindeki 24 BA 718 plakalı özel bir sürücü kursuna ait otomobil Akyazı Beldesi kavşağında Burhan Oktay'ın kullandığı 24 EP 782 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Burcu Ağdaş (34) ve oğlu Miraç Ağdaş (8) sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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