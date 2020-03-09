Tekrar toparlanmaya çalışan FETÖ evlerine operasyon : 58 gözaltı
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TEM Otoyolu, Güncel

Tekrar toparlanmaya çalışan FETÖ evlerine operasyon : 58 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün örgüt evleri yapılanmasının tekrar toparlanmaya çalışıldığı ve yurt dışından koordine edildiğinin anlaşılması üzerine istihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla 58 kişi gözaltına alındı.

09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:30
Tekrar toparlanmaya çalışan FETÖ evlerine operasyon : 58 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün örgüt evleri yapılanmasının tekrar toparlanmaya çalışıldığı ve yurt dışından koordine edildiğinin anlaşılması üzerine istihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla 58 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin tüm detaylar ise ortaya çıktı.

İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri, FETÖ/PDY Terör Örgütünün örgüt evleri yapılanmasının tekrar toparlanmaya çalışıldığı bilgisi üzerine operasyonlarına hız verdi. Bu kapsamda terör örgütünün güncel üniversite yapılanmasına yönelik Işık veya Hijyen Evleri olarak bilinen hücre evleri tespit edildi. Takibe alınan evlerden Ankara'da 28 adres tespit edildi.

Hücre evi sorumlularının da içinde bulunduğu 58 terör örgütü şüphelisi, TEM ve İstihbarat Şube Ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla gözaltına alındı.

FETÖ'nün sözde Türkiye İmamı Mustafa Özcan'ın torunu E.Ö. ve Bitlis, Bayburt ve Batı Afrika imamının oğlu Y.Ö. ve Zonguldak'ın Devrek ilçesi sözde ilçe imamının oğlu ve eski Kızılay Bölge imamının oğlu gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

KADINSAL MALZEME ARASINDA NOT GÖNDERİLDİ

Operasyon başlar başlamaz örgütün tedirgin olduğu ve gözaltına alınan FETÖ üyeleri için harekete geçtiği anlaşıldı. Gözaltına alınan bir kadın şüpheliye kadınsal malzemeler arasında notlar gönderildiği, bir başka şüpheliye ise gözaltı uzatma kararı alındığı ve mahkeme çıkışı esnasında şifreli örgüt talimatı iletilmeye çalışıldığı belirlendi. Bu konuya ilişkin de şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Terör örgütünün bu girişimlerinin başarısız olması üzerine avukatlar aracılığıyla şüphelilere, "Ellerinde bir şey yok. Sakın etkin pişmanlıktan yararlanmayın" talimatı iletildiği anlaşıldı. Bunun üzerine etkin pişmanlıktan yararlananların sayısının artış göstermesi üzerine FETÖ'ye ait fake (sahte) sosyal medya hesaplarından gözaltında bulunan şüphelilere işkence yapıldığı iftiraları atıldığı da tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu sahte hesapların ortaya çıkarılması için Ankara Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

SOL ÖRGÜTLERLE AİT DERGİLER VE BİRA ŞİŞELERİ

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından da konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda gerçekleştirilen ev aramalarında ise tedbir amacıyla Kaldıraç/DSİH sol terör örgütüne ait dergiler ile alkol şişeleri bulundu. Öte yandan, örgüt evinde kalan sorumlu örgüt üyesinin telefonunda, evde kalan şüphelilere neler okutulacağına dair ders programlarının yer aldığı liste de bulundu.

ÖRGÜT EVLERİNE PARA YARDIMI SÜRÜYORDU

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan örgüt üyelerinin ifadelerine göre, örgüt evlerine para yardımının devam ettiği, örgüt evi başına Kasım 2019'a kadar 400 TL verildiği, en son da 600 TL'ye yükseltildiği, bununla beraber para teslim anlarında ise kalabalık yerlerin seçildiği ortaya çıktı. Ayrıca, halen katalog evliliği görüşmelerinin devam ettiği, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sözde derslerinin internetten indirilerek izlenmesinin tercih edildiği, evde kalan kişilerin gerçek isimleri dışında kod isim kullanmayı sürdürdüğü açığa çıkarıldı.

Evlerde genellikle 3-4 kişilik gruplar halinde kalan FETÖ şüphelilerinin dikkat çekmemek için Snapchat ve WhatsApp gibi iletişim uygulamalarını kullandığı da tespit edildi. FETÖ davaları nedeniyle cezaevinde bulunup da daha sonra tahliye olanların yurt dışına kaçırılma taleplerinin yurt dışından organize edildiği ve kaçış esnasında iletişim için özel programlar kullanılması istenildiği de belirlendi.

58 şüpheli arasından 10 kişinin adliyeye sevk edildiği, 2'sinin tutuklandığı, 8'inin de etkin pişmanlıktan yararlandığı için adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi. 48 şüpheliye ilişkin başsavcılık ve emniyet işlemlerinin de sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

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