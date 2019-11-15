(TEKRAR) Soylu: "Biz bütün dünyayı kendine imrendiren bir medeniyetin çocuklarıyız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.
15.11.2019 02:43 | Son Güncelleme: 15.11.2019 02:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: (TEKRAR) Soylu: "Biz bütün dünyayı kendine imrendiren bir medeniyetin çocuklarıyız"