(TEKRAR) Soylu: "Biz bütün dünyayı kendine imrendiren bir medeniyetin çocuklarıyız"
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(TEKRAR) Soylu: "Biz bütün dünyayı kendine imrendiren bir medeniyetin çocuklarıyız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.

15.11.2019 02:43 | Son Güncelleme: 15.11.2019 02:46
(TEKRAR) Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun konuşması

VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu: (TEKRAR) Soylu: "Biz bütün dünyayı kendine imrendiren bir medeniyetin çocuklarıyız"
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