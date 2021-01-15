(TEKRAR) İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz"
15.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:38
Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi önünden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.
Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi önünden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. -1-
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez