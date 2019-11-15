(TEKRAR) İçişleri Bakanı Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı
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(TEKRAR) İçişleri Bakanı Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun korucular ile selamlaşması Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.

15.11.2019 03:12 | Son Güncelleme: 15.11.2019 03:17
(TEKRAR) İçişleri Bakanı Soylu,

İçişleri Bakanı 'nun korucular ile selamlaşması

Genel Komutanı Orgeneral 'in konuşması

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet 'in konuşması

VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (14)

Kaynak: AA

Haber Videosu: (TEKRAR) İçişleri Bakanı Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı
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