(TEKRAR) İçişleri Bakanı Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun korucular ile selamlaşması Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.
15.11.2019 03:12 | Son Güncelleme: 15.11.2019 03:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun korucular ile selamlaşması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuşması
VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (14)
Kaynak: AA
Haber Videosu: (TEKRAR) İçişleri Bakanı Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı