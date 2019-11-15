(TEKRAR) FETÖ/PDY şüphelisi adliyede

15.11.2019 05:39 | Son Güncelleme: 15.11.2019 05:40

Bolu merkezli 9 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, örgütün "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla birbirleriyle irtibat kurdukları öne sürülen muvazzaf askeri personel ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen sivillerin aralarında bulunduğu iddiasıyla yakalanan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Emrah A, Mehmet I, Nail K, Özcan K, Ramazan G, Volkan Y, Nurettin K, Serdar Ö, Sait A, Elif Ö. ile Ayşe Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu Adliyesine çıkartıldı.

Polis ekipleri, aynı soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Önceki gün Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekiplerince Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA