(TEKRAR) Erdoğan-Trump görüşmesi (2)

15.11.2019 04:31 | Son Güncelleme: 15.11.2019 04:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. İki lider karşılama sonrası baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA