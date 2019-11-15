(TEKRAR) Erdoğan-Trump görüşmesi (1)
Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.
15.11.2019 04:44 | Son Güncelleme: 15.11.2019 04:45
Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. İki lider karşılama sonrası baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: (TEKRAR) Erdoğan-Trump görüşmesi (1)