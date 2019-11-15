(TEKRAR) Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde de...
Haberler » Güncel » (TEKRAR) Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde de... - Haber

(TEKRAR) Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde de...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

15.11.2019 05:03 | Son Güncelleme: 15.11.2019 05:05
(TEKRAR) Erdoğan:

Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı Donald Trump ile 'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: (TEKRAR) Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde de...
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et