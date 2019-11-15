(TEKRAR) Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Ülkemiz bu harekatla PKK/YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçı...
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(TEKRAR) Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Ülkemiz bu harekatla PKK/YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

15.11.2019 05:08 | Son Güncelleme: 15.11.2019 05:11
(TEKRAR) Erdoğan:

Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı Donald Trump ile 'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: (TEKRAR) Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Ülkemiz bu harekatla PKK/YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçı...
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