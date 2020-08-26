(Tekrar) Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturmasında ailenin itirazı reddedildi
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(Tekrar) Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturmasında ailenin itirazı reddedildi

Ordu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde, katil Özgür Arduç'un açık cezaevine çıkması, firar ve yakalanma sürecindeki ihmal iddialarına ilişkin ailenin yaptığı itirazı ret etti.

(Tekrar) Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturmasında ailenin itirazı reddedildi
26.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:35

Ordu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde, katil Özgür Arduç'un açık cezaevine çıkması, firar ve yakalanma sürecindeki ihmal iddialarına ilişkin ailenin yaptığı itirazı ret etti. 

Ordu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla yapılan soruşturmada verilen takipsizlik kararına, ailenin yaptığı itirazı reddetti. Ordu Cumhuriyet Savcılığı Ceren'in öldürülmesi olayında katil Özgür Arduç'un açık cezaevine alınması, firar etmesi ve yakalanması süreçlerinde ihmalleri olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Ordu Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Saruhan tarafından yapılan soruşturmada, kamu görevlilerinin ihmali ve kusurlu davranışı olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. 

HAKİM DE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ YOK KARARI VERDİ

Ceren Özdemir'in ailesi avukatları aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz etti. İtiraz talebini görüşen mahkeme, savcılığın takipsizlik gerekçelerinin yerinde olduğuna, kamu görevlileri hakkında olayla ilgili ihmal ve kusur nedeniyle dava açılmasına yer olmadığına, dosya kapsamı itibariyle yasaya aykırı bir yön bulunmadığına, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

Ceren Özdemir'in ailesi adına avukatları Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz tarafından yapılan suç duyurusunda, katil Arduç'un 6 hücre cezası, 2 etkinlik yasağı olmak üzere 8 disiplin dosyasına rağmen açık cezaevine alındığı, firar edeceğini cezaevi psikoloğuyla yaptığı görüşmede açıkça ifade ettiği ayrıntılı olarak açıklanarak, cezaevi, adliye ve kolluk görevlilerinin görev/ hizmet kusurlarının tespit edilerek, haklarında dava açılması istendi. Yaklaşık 5 ay süren soruşturma sonunda Ordu Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Saruhan takipsizlik kararı verdi.

İYİ HAL TESPİTİ VE AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA KARARINDA KUSUR YOK 

Savcılık takipsizlik kararında hükümlü Özgür Arduç'un Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ayrılması işlemlerinin Açık Ceza İnfaz Kurumları'na Ayrılma Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler doğrultusunda usulüne uygun bir şekilde yapıldığını bildirdi. Hükümlü Arduç hakkında iyi hal tespiti görüş bildirme kararı alınmasında ve açık ceza infaz kurumlarına ayırma kararı verilmesinde ilgili personelin ihmali veya kusurlu bir davranışının tespit edilemediği belirtildi.  

KALDIĞI CEZAEVİNİN FİRARA KARŞI ENGELLERİ VE DIŞ GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOKKararda hükümlü Özgür Arduç'un firar ettiği Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurum olduğu hatırlatıldı. Hükümlülerin yatış saatine kadar bahçede serbestçe dolaşma imkanlarının bulunduğu belirtilen takipsizlik kararında "Bu sebeple hükümlü Özgür Arduç'un dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumun duvarından atlayarak firar etmesi olayında, olay günü kurumda görevli infaz koruma memurları ve kurum yetkililerine atfedilebilecek herhangi bir ihmali veya kusurlu davranışın bulunmadığı" belirtildi.

FİRARDAN 18 SAAT SONRA YAKALAMA UYARISI VERİLMESİNDE İHMAL VE KUSUR YOKFirar olayının tespit edilmesinden sonra, makul süre içerisinde ilgili kolluk birimlerine ve cumhuriyet başsavcılığına firar olayının haber verildiği bildirilen kararda "Firar olayının kolluk birimlerine ve cumhuriyet başsavcılığına haber verilmesinde kurum yetkililerinin herhangi bir ihmali veya kusurlu davranışının bulunmadığı, firar olayının kurum yetkilileri tarafından cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi sonrası yakalama emrinin 1 Aralık 2019 tarihinde saat 09.44.56'da UYAP sistemi üzerinden oluşturulduğu, saat 10.37.22'de nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından onaylandığı, nöbetçi zabıt katibinin saat 18.28.21'de onay işlemini tamamladığı, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'na (KİHBİ) yakalama uyarısı verildiğiö anlatıldı. Kararda firar olayı gerçekleştiği saatten yaklaşık 18 saat sonra KİHBİ'ye yakalama uyarısının verilmiş olmasında herhangi bir ihmali veya kusurlu davranışın bulunduğundan bahsedilemeyeceği belirtildi.

CEZAEVİ ÇEVRESİNDE KONTROL YAPILDI

Kolluk ekiplerine haber verilmesinden sonra Ordu İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezi tarafından ekip, istasyon ve uygulama noktalarına firar olayının ve şahsın eşkal bilgilerinin telsiz anonsuyla bildirilerek duyarlı olunmasının istendiği bildirilen kararda "Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından 01.00-03.00 saatleri arasında yapılan önleyici kolluk devriyesinde cezaevi çevresinde kontrol yapılarak şahsın yakalanmasına çalışıldığı; firar eden şahsın yakalanması sürecinde kolluk ekiplerinin ihmali veya kusurlu bir davranışının tespit edilemediğiö belirtildi. Savcılık takipsizlik kararında şüphelilerin iddia olunan suçu işlediklerine dair kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak herhangi bir delilin elde edilemediğinin anlaşıldığı, şüpheliler hakkında iddia olunan suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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