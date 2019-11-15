(TEKRAR) "Bronşiyal termoplasti" ile 15 yıl mücadale ettiği astımdan kurtuldu

15.11.2019 06:00 | Son Güncelleme: 15.11.2019 06:04

Astım hastalığıyla 15 yıl mücadele eden Şenay Keçici, "bronşiyal termoplasti" yöntemi sayesinde yıllar sonra rahat bir nefes aldı.

Manisa'da yaşayan 55 yaşındaki Şenay Keçici, astım hastalığıyla olan uzun soluklu mücadelesini, AA muhabirine anlattı.

Astım tanısı aldıktan sonra hastalığının yıllar içerisinde ilerlediğini ve zamanının büyük bir bölümünü hastanede geçirmek zorunda kaldığını belirten Keçici, kullandığı ilaçların yan etkilerinin kendisinde sıkıntı yarattığını söyledi.

Keçici, geçirdiği ağır astımın vücudundaki oksijeni tüketerek nefes almasını zorlaştırdığını dile getirerek, "Kalp hastası değilim ama kalp ilaçları kullanmaya başladım. Ben artık öleceğim ama nasıl öleceğim diye düşünüyordum. Çocuklarımdan sürekli fısfısımı istiyordum." dedi.

Keçici, tedavi gördüğü Manisa'daki doktorlarının kendisine "bronşiyal termoplasti" tekniği önerileri üzerine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümüne başvurduğunu söyledi.

Bronşiyal termoplastinin uygulanmaya başlanmasıyla ilk seanstan itibaren bu yöntemden fayda gördüğünü anlatan Keçici, "Tedavinin üçüncü seansında kullandığım fısfısımı bıraktım. Yeniden doğdum. Yaşam kalitem bitmişti. Her sabah kalktığında nefes almak çok güzel. Hırıltı sesini duymamak çok güzel." diye konuştu.

"3 seansta, 20 gün arayla anestezi altında yapılıyor"

Bronşiyal termoplasti tekniği hakkında bilgi veren SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Cantürk Taşçı, astım hastalığının tedavisi mümkün olan hastalıklar içerisinde olduğunu, bazı ilaçlarla hastalığın kontrol edilebildiğini ancak tüm tıbbi tedavilere rağmen hastaların yüzde 5'inin kontrol altına alınamadığını söyledi.

Doç. Dr. Taşçı, hastaların bu süreçte sık sık acil hastane başvurularının olduğunu ve kortizon içerikli ilaçlar kullandıklarını ifade etti.

Astımlı hastanın bronşlarına bir kateter yardımıyla kontrollü olacak şekilde radyofrekans dalgalarının uygulanması ile bronş düz kas kitlesinde azalmanın sağlandığını anlatan Taşçı, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti:

"Bronşların içerisine lokal olarak radyofrekans dalgaları uygulanarak bronşların ısıtılmasıyla uygulanıyor. Özel bir sistem ve cihaz ile bronkoskop aracılığı ile işlem yapılıyor.

Bu tedavi yöntemiyle, hastalık kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hastalara 3 seans halinde, 20 gün arayla anestezi altında yapılabiliyor. Tedavi ağır astım hastalarında uygulanıyor. Hastalar kortizondan kurtulabiliyor. Tedavi sonrasında hastane acil başvuruları olmuyor."

Taşçı, bronşiyal termoplasti tekniğinin, 65 yaş üzeri bireylerde tedavi sonrası oluşabilecek komplikasyonlardan dolayı önerilmediğini söyledi.

Bronşiyal termoplasti tekniğinin, İstanbul, Ankara, İzmir ve birkaç ilde belirli sağlık kuruluşlarında uygulanabildiğine işaret eden Taşçı, bu konuda hasta seçimine dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA