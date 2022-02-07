Tekrar birleşen eski çifti vuran şahıs tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekrar birleşen eski çifti vuran şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tekrar birleşen eski çifti vuran şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı eski karı koca çiftin üzerine pompalı tüfekle kurşun yağdıran ve ardından polis tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da tartıştığı eski karı koca çiftin üzerine pompalı tüfekle kurşun yağdıran ve ardından polis tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar kent merkezinde dün gece birlikte yaşadığı Elif E. ile eski eşi Muhammet Ali Ö,'ye evinin balkonundan kurşun yağdıran ve iki kişinin yaralanmasına sebep olan Cemil A., bu gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın daha öncede 3 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Ayrıca olayda yaralanan Elif E. ve eski eşi Muhammed Ali Ö.'nün ise tedavisi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Muhammet Ali, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title