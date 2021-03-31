Tekrar bir araya geliyorlar

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yıllar sonra aynı projede tekrar bir araya geliyor. Gazete Vip'in özel haberine göre; 2018 yılında final yapan 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde başrolü paylaşan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol yeniden aynı dizide buluşmaya hazırlanıyorlar.