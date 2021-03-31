Tekrar bir araya geliyorlar

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yıllar sonra aynı projede tekrar bir araya geliyor. Gazete Vip'in özel haberine göre; 2018 yılında final yapan 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde başrolü paylaşan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol yeniden aynı dizide buluşmaya hazırlanıyorlar.
Birce Akalay'ın aylar önce eski rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile tekrar oynamak isteği kabul oldu. Dünyaca ünlü dijital platform Netflix'e çekilecek 'Kuş Uçuşu' dizisi kadrosuna Birce Akalay'dan sonra İbrahim Çelikkol'da dahil oldu. Geçtiğimiz hafta Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinden ayrılacağı açıklanan İbrahim Çelikkol'un eski partneri Akalay ile bulucaşağı işin çok sevinçli olduğu öğrenildi. Çekimleri önümüzdeki aylarda başlayacak olan dizi de Miray Daner'de yer alacak...
Kaynak: Snob Magazin