(TEKRAR) ANKARA - FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı
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(TEKRAR) ANKARA - FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildiğini açıkladı.

FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildiğini açıkladı.

(TEKRAR) ANKARA - FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı
(TEKRAR) ANKARA - FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı
(TEKRAR) ANKARA - FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı
(TEKRAR) ANKARA - FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)
Erdoğan: 'MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim...
Erdoğan: "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim...

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(TEKRAR) ANKARA - FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı - Haberler
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