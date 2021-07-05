(TEKRAR) ANKARA - FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı
FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildiğini açıkladı.
FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildiğini açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı