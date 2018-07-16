Tekrar) 15 Temmuz'un 2. Yılını Fetö Kampı Önünde Protesto Ettiler

15 Temmuz'un 2. yılını FETÖ kampı önünde protesto ettiler

FETÖ Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi ve Türk Amerikan Birliği Komitesi tarafından organize edilen gösteride, vatandaşlar Türk bayrakları açtı, FETÖ karşıtı sloganlar attı

FETÖ kampı önünde gösteriler devam ederken, TASC tarafından organize edilen arka bölümlerinde pankartlar taşıyan 3 uçak, kampın bulunduğu kasaba üzerinde 3 saat boyunca uçarak, kasaba halkını FETÖ hakkında bilgilendirdi

FETÖ kampında görevli "Fethi" isimli kişinin gazetecilere müdahalesi üzerine tartışma yaşandı

ABD'de Türk toplumu, Pensilvanya eyaletinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kampının önünde gösteri düzenledi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk Amerikan Birliği Komitesi tarafından organize edilen gösteride, vatandaşlar Türk bayrakları açtı, FETÖ karşıtı sloganlar attı.

15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Ömer Halisdemir başta olmak üzere, ellerinde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in iadesini istedi.

TASC adına konuşan Türk iş adamı Murat Güzel, FETÖ'nün sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda ABD'nin de sorunu olduğunu belirterek, "Her geçen gün ABD vatandaşlarının FETÖ hakkındaki endişeleri artmaktadır." dedi.

TASC Başkanı Halil Mutlu da FETÖ kampı önünde gösteri düzenlemek için izin sorunu yaşadıklarını aktardı.

Yerel yetkililerden protesto için izin engeli

Kasabanın yerel yetkililerinin gösteri için izin vermediğini anlatan Mutlu, "TASC bu gösterinin geniş kapsamlı bir organizasyon olması için çalışırken maalesef izin almakta sorunlar yaşadı. Biz insanları buraya getirmek için organizasyonumuzu yapmıştık fakat güvenlik güçlerinin engeline takıldık. Sadece kampın önünde küçük bir yürüyüşe müsaade edildi." diye konuştu.

Türk Amerikan Birliği adına açıklama yapan Savaş Şahin de Gülen'in bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini belirterek, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehitlerin katili olduğunu vurguladı.

ABD'de Türk toplumunun FETÖ'ye karşı birlik içerisinde olduğuna işaret eden Şahin, "Gülen iade edilene kadar bu protestolar devam edecektir." dedi.

FETÖ kampı üzerinde pankart taşıyan uçaklar uçtu

FETÖ kampı önünde gösteriler devam ederken, TASC tarafından organize edilen ve arkasında pankartlar asılı olan 3 uçak, kampın bulunduğu kasaba üzerinde 3 saat boyunca uçarak, kasaba halkını FETÖ hakkında bilgilendirdi.

Pankartlarda İngilizce "Gülen 251 masum insanın canına kastettiği için aranıyor." ile "Gülen 15 Temmuz'u organize etti." ve "Gülen'i iade et, suçunu itiraf etti" ifadeleri yer aldı.

Uçakların uçtuğu anlarda FETÖ kampının Amerikalı korumaları fotoğraf çekerken, güvenlik nizamiyesinden çıkan yüzünü gizleyen bir FETÖ üyesi de elindeki cihazla uçaklara lazer tuttu.

FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provakasyon

FETÖ kampı önünde toplanan Türk toplumunun gösterilerini takip etmek amacıyla bulunan Türk gazeteciler ise FETÖ militanları tarafından provake edilmeye çalışıldı.

İsmini "Fethi" olarak açıklayan görevli, soyadının sorulması üzerine ise "hangini söyleyeyim." diye yanıt verdi.

Gazetecilerin fotoğraflarını çeken FETÖ militanı, aynı zamanda provakatif sözler kullandı.

AA muhabiri özel alana girilmemesine rağmen, gazetecileri çekme nedenini sorması üzerine FETÖ kampı görevlisinin agresif tavırları dikkati çekti.

FETÖ kampı etrafında yoğun güvenlik önlemleri

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan beri yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki kampta, yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Bölgede sürekli devreye gezen yerel polis yetkilileri kamp önünde bulunan basın mensuplarını ve Türk toplumu üyelerini özel alana girmemeleri konusunda sık sık uyardı.

Etrafı tamamıyla ağaçlarla çevrili geniş bir arazi içinde yer alan kamp alanı, FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt üyeleriyle bir araya geldiği ana bina ve etrafında yer alan evlerle birlikte büyük kompleks şeklinde.

Giriş bölümünde "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı tabelanın asılı olduğu kampın etrafında güvenlik kameraları yer alıyor.

Kampın girişinde bulunan dış kısmı aynalı camlarla kaplı güvenlik odasında bulunan güvenlik görevlileri içerideki binaların farklı noktalarında yer alan çok sayıda kamerayla girenleri yakın takipte tutarken, gelenler fotoğraf ve görüntü çekmemeleri konusunda uyarılıyor.

Girişinde Amerikalı silahlı ve çelik yelekli özel güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu kampa, araçlar detaylı aramadan geçirilerek alınıyor.

FETÖ Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk Amerikan Birliği Komitesi tarafından organize edilen protesto gösterisinde, vatandaşlar Türk bayrakları açtı, FETO karşısı sloganlar attı

FETÖ kampı önünde gösteriler devam ederken, TASC tarafından organize edilen arka bölümlerinde pankartlar taşıyan 3 uçak, kampın bulunduğu kasaba üzerine 3 saat boyunca uçarak kasaba halkını FETÖ hakkında bilgilendirdi

-FETÖ kampında görevli"Fethi" isimli şahısın gazetecilerin müdahelesi üzerine tartışma yaşandı

ABD'de Türk toplumu, Pensilvanya eyelatinde bulunan FETÖ kampının önünde protesto gösterisi düzenledi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk Amerikan Birliği Komitesi tarafından organize edilen protesto gösterisinde, vatandaşlar Türk bayrakları açtı, FETO karşısı sloganlar attı.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir başta olmak üzere, ellerinde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar elebaşı Gülen'in iadesini istedi.

TASC adına konuşan Türk işadamı Murat Güzel, FETÖ'nün sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda ABD'nin de sorunu olduğunu söyledi.

Güzel, "Her geçen gün ABD vatandaşlarının FETÖ hakkındaki endişeleri artmaktadır." dedi.

TASC Başkanı Halil Mutlu ise, FETÖ kampı önünde protesto için izin sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

-Yerel yetkililerden protesto için izin engeli

Kasabanın yerel yetkililerinin gösteri için izin vermediğini kaydeden Mutlu, "TASC bu gösterinin geniş kapsamlı bir organizasyon olması için çalışırken maalesef izin almakta sorunlar yaşadı. Biz insanları buraya getirmek için organizasyonumuzu yapmıştık, fakat güvenlik güçlerinin engeline takıldık. Sadece kampın önünde küçük bir yürüşe müsade etti." dedi.

Türk Amerikan Birliği adına konuşan Savaş Şahin ise, elebaşı Gülen'in bir an Türkiye'ye iade edilmesini isteyerek 15 Temmuz hain darbe girişiminin katili olduğunu söyledi.

ABD'de Türk toplumunun FETÖ'ye karşı birlik içerisinde olduğuna dikkat çeken Şahin, "Gülen iade edilene kadar bu protestolar devam edecektir." diye konuştu.

FETÖ kampı üzerinde pankart taşıyan uçaklar uçtu

FETÖ kampı önünde gösteriler devam ederken, TASC tarafından organize edilen arka bölümlerinde pankartlar asılı olan 3 uçak, kampın bulunduğu kasaba üzerine 3 saat boyunca uçarak kasaba halkını FETÖ hakkında bilgilendirdi.

Pankartlarda İngilizce olarak "Gülen 251 masum insanın canına kast ettiği için aranıyor.", "Gülen 15 Temmuz'u organize etti." ve "Gülen'i iade et, suçunu itiraf ettir." ifadeleri yer aldı.

Uçakların uçtuğu anlarda FETÖ kampının Amerikalı korumaları fotoğraf çekerken, güvenlik nizamiyesinden çıkan yüzünü gizleyen bir FETÖ üyesi de elindeki cihazla uçaklara lazer tuttu.

FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provakasyon

FETÖ kampı önünde toplanan Türk toplumunun protesto gösterilerini takip etmek amacıyla bulunan Türk gazetecileri ise FETÖ militanları tarafından provake edilmeye çalışıldı.

İsmini "Fethi" olarak açıklayan görevli, soy isminin sorulması üzerine ise "hangini söyleyeyim." diye konuştu.

Gazetecilerin fotoğraflarını çeken FETÖ militan, aynı zamanda provakatif sözler kullandı.

AA muhabiri özel alana girilmemesine rağmen gazetecileri çekme nedenini sorması üzerine FETÖ kampı görevlisinin agresif tavırları dikkat çekti.

-FETÖ kampı etrafında yoğun güvenlik önemleri

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan beri yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki kampta, yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Bölgede sürekli devreye gezen yerel polis yetkilileri kamp önünde bulunan basın mensuplarını ve Türk toplumu üyelerini özel alana girmemeleri konusunda sık sık uyardı.

Etrafı tamamıyla ağaçlarla çevrili geniş bir arazi içinde yer alan kamp alanı, FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt üyeleriyle bir araya geldiği ana bina ve etrafında yer alan evlerle birlikte büyük kompleks şeklinde.

Giriş bölümünde "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı tabelanın asılı olduğu kampın etrafında güvenlik kameraları yer alıyor.

Kampın girişinde bulunan dış kısmı aynalı camlarla kaplı güvenlik odasında bulunan güvenlik görevlileri içerideki binaların farklı noktalarında yer alan çok sayıda kamerayla girenleri yakın takipte tutarken, gelenler fotoğraf ve görüntü çekmemeleri konusunda uyarılıyor.

Girişinde Amerikalı silahlı ve çelik yelekli özel güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu kampa, araçlar detaylı aramadan geçirilerek alınıyor.