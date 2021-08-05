TEKNOSAB'da fabrikalar hızla yükseliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB'da 2022 yılının ilk çeyreğinde fabrikaların başlayacağını açıkladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB'da 2022 yılının ilk çeyreğinde fabrikaların başlayacağını açıkladı.

Bursa sanayiinin yüksek teknoloji odaklı dönüşümüne liderlik edecek olan TEKNOSAB'ın müteşebbis heyet toplantısı Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından müteşebbis heyeti, bölgede hızla devam eden fabrika inşaat çalışmalarını inceledi. BTSO ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB'ın kamulaştırma süreçlerini 4 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayıp, bölgeyi yatırıma hazır hale getirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden bu yana yakından takip ettiği TEKNOSAB'ı devletimizin güçlü desteği ile çok kısa bir sürede yatırıma uygun hale getirdik. Şu anda sahada 500'den fazla iş makinesi faal olarak çalışıyor. Bölgemizde ilk fabrikalar yükselmeye başladı. Gelecek yılın birinci çeyreğinde TEKNOSAB'daki fabrikalar üretime başlamış olacak" dedi.

BTSO olarak 2013 yılında başlattıkları sanayide nitelikli dönüşüm hamlesi ile Bursa'yı yeni ekonomiye hazırladıklarını belirten Burkay, "Yeni nesil sanayi anlayışı bilgi temelli ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına dayanıyor. Düşük katma değerli ürünlerin yerini yenilikçi üretim anlayışı ile üretilen ürünler alıyor. Bu doğrultuda Oda olarak sanayimizi ileri teknolojili ve yüksek katma değerli bir yapıya kavuşturmak için önemli bir vizyon ortaya koyduk. Başta TEKNOSAB olmak üzere, Model Fabrika, BUTEKOM, BUTGEM, MESYEB ve Enerji Verimliliği Merkezi gibi projelerimiz sanayimizin dünya ile rekabetine imkan sağlayacak. TEKNOSAB ile birlikte stratejik sektörlerde orta ve ileri teknolojiye geçiş de hız kazanacak. Ülkemizin yeni sanayi hamlesi doğrultusunda başlattığı mega endüstri bölgelerinin ilk örneği olan TEKNOSAB, şehrimizin 40 milyar dolarlık ihracat hedefine önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu.

1961 yılında Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin Bursa'da kurulduğunu hatırlatan İbrahim Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bursa'mızın ekonomik ve toplumsal kalkınması ilk organize sanayi bölgesinin kurulması ile hız kazanmıştır. Bizler şu anda, o dönemde bu vizyonu ortaya koyanları nasıl minnetle anıyorsak TEKNOSAB da bundan 50 hatta 100 yıl sonra aynı şekilde anılacak. Son 20 yılda kentimizde kurulan ilk OSB olan TEKNOSAB tarihe iz bırakacak çok önemli bir proje. Bursa'da son yıllarda sanayicilerimizin en önemli sorunu ölçek ekonomisine uygun büyüklükte yeni yatırım alanı bulamamaktı. Bu nedenle firmalarımız dağınık şekilde fabrikalar kurarak büyümeye çalışıyordu. Bu durum verimliliği azaltırken, tedarik ve lojistik konusunda sıkıntılara ve ilave maliyetlere yol açıyordu. TEKNOSAB'da büyük ölçekli, yüksek teknoloji odaklı yatırımlara ev sahipliği yapacağız". - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı