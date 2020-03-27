Teknosa ve CarrefourSA güçlerini birleştiriyor Sabancı Holding, koronavirüs salgını sürecinde mağazalarındaki faaliyetlerine geçici bir süre ara veren TeknoSA'nın çalışanlarını kısa bir süreliğine CarrefourSA marketlerinde görevlendirecek.

Sabancı Holding, koronavirüs salgını sürecinde mağazalarındaki faaliyetlerine geçici bir süre ara veren TeknoSA'nın çalışanlarını kısa bir süreliğine CarrefourSA marketlerinde görevlendirecek. Kaynak: Dunya.com