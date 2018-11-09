Teknosa, "Türkiye'nin En Sevilen Teknoloji Marketi" Seçildi

Teknosa, "Türkiye'nin Lovemark'ları 2018" araştırmasında bu yıl da "Türkiye'nin En Sevilen Teknoloji Marketi" oldu.

Teknosa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicilerin gönülden bağlı oldukları markaları belirlemek için bu yıl 11'inci kez Ipsos ve MediaCat işbirliği ile gerçekleştirilen "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırması sonuçlandı.

Araştırma kapsamında 15-55 yaş arası yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek toplamda 3 bin 90 bireyle yapılan görüşme sonucunda 22 kategoride en sevilen markalar belirlenirken, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, araştırma kapsamında teknolojik market zinciri kategorisinde "Türkiye'nin En Sevilen Teknoloji Marketi" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Pazarlama İletişimi ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkes için Teknoloji' mottomuz doğrultusunda, çok geniş bir kitleye hitap eden, herkesi kucaklayan bir markayız. İşimizin ve markamızın temelinde insan odağı, insana yakınlık ve samimiyet var. Yaptığımız işi müşterilerimizin gözünden bakarak geliştiriyoruz. Müşterilerimizin sesine daima kulak veriyor, onlara kesintisiz bir alışveriş deneyimi yaşatmaya odaklanıyoruz.

Yaptığımız yüz yüze görüşmeler ve online anketlerin yanı sıra dijital kanallar üzerinden tüketicilerimizle temas halindeyiz. Müşterilerin bizi tavsiye etme oranlarını da ölçümleyerek hizmetlerimizi geliştirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Teknosa olarak bu çalışmalarımızın takdir edilmesinden ve teknoloji alışverişinin adresi olarak tüketicilerin gönüllerinde yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, başarılı reklam ve pazarlama çalışmalarının ödüllendirildiği, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Felis Ödülleri'nde de Teknosa, 1 Felis, 3 başarı ödülüne layık görüldü.