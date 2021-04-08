Teknosa, teknoloji yatırımlarıyla büyümeye devam edecek

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, geleneksel İş Ortakları Toplantısı'nda tüm paydaşlarıyla dijital ortamda bir araya geldi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, geleneksel İş Ortakları Toplantısı'nda tüm paydaşlarıyla dijital ortamda bir araya geldi.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, 2020'de son 20 yılın en başarılı performansını gösteren Teknosa'nın, "Güçlü Yatırım, Güçlü Gelecek" mottosuyla gerçekleştirdiği geleneksel İş Ortakları Toplantısı'nda şirketin 2020 performansı değerlendirilerek 2021 yılı hedefleri paylaşıldı.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve üst düzey yöneticilerin ev sahipliğinde dijital olarak gerçekleştirilen toplantıya, 400'ü aşkın iş ortağı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bülent Gürcan, "Yeni Neslin Teknosa"sı mottosuyla hayata geçirdikleri kapsamlı dönüşüm programıyla başarıyı yakaladıklarını belirterek, "Bu yılki rekor yatırımımızla şirketimizin teknoloji altyapısını daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

İş ortaklarıyla Teknosa'nın önümüzdeki dönem hedeflerini paylaşan Gürcan, daha fazla müşteri odaklı olma, büyük veriyi etkin kullanma ve dijitalleşme alanında attıkları adımlar sayesinde salgın koşullarına hızla uyum sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2020 yılındaki belirsizlik döneminde en büyük pusulamız veri oldu. Veri analitiği kabiliyetlerimiz ile isabetli kararlar aldık, çevik iş modelleri yarattık, riskleri öngörerek planlama yaptık. Bu süreçte tüm iş ortaklarımızla güçlü bir dayanışma içinde olduk ve birlikte salgına rağmen çok başarılı sonuçlara imza attık. 2021 yılında yatırıma öncelik vereceğiz. Geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL'lik bir yatırım öngörüyoruz. Yeni yatırımlarla Teknosa'nın teknoloji altyapısını güçlendirip çeşitlendireceğiz.

Stratejik yol haritamızda çalışanlarımıza yatırım ile birlikte uçtan uca, en iyi müşteri deneyimini sunmak var. Çoklu kanal deneyimleri ve mağaza dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ile mağaza içi dijitalleşmeye ağırlık vereceğiz. Mağazalarda el terminalleri ile mobil sipariş, fatura, ödeme opsiyonları sunacağız. Her kanalda birebir iletişim ve kesintisiz deneyim sunmak için hayata geçirdiğimiz webchat, videochat uygulamalarımızı geliştireceğiz. Teknosa.com'da yeni hizmetlere paralel geliştirmelerimiz devam edecek. Bu yıl lojistik iş birliklerimizi zenginleştirip yetkinliğimizi daha ileriye taşımayı planlıyoruz."

Kişiselleştirmeyi yine odaklarına alacaklarını bildiren Gürcan, "Müşterilerimizin ihtiyacına göre servis ve ürün portföyümüzü çeşitlendirip yeni satış modelleri geliştireceğiz ve tüm karar alma süreçlerimizde veri analitiği kabiliyetimizi daha ileriye taşıyacağız. Önümüzdeki dönemde Sabancı Holding liderliğinde ve tüm paydaşlarımızdan aldığımız güçle daha da güçlü bir Teknosa yaratacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan'ın yanı sıra Finans Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kocagil, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ersin Aydın, Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Önder Oğuzhan, Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci, İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun ve Kategori Grup Müdürü Cenk Yenginer de önemli başlıklarda gelen soruları yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu