Teknosa, teknoloji perakendeciliğinde TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji perakendeciliği sektöründe Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye teknoloji perakendeciliğinin önde gelen markalarından Teknosa, sektöründe güvenilir ve kaliteli hizmet konusunda öncü adımlar atmaya devam ediyor.

Salgınla birlikte çalışanlarının, müşterilerinin ve tüm paydaşlarının sağlığını ilk sıraya koyan Teknosa, sektöründe TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu. Teknosa, bu belgeyle birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın TSE liderliğinde hazırladığı, "Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" çerçevesinde belirlenen salgın tedbirlerine uyduğunu gösterdi.

Teknosa'nın Gebze Lojistik Merkezi ile 30 mağazasında yapılan denetimlerde, "Korunma ve Kontrol Önlemleri Yönetimi", "Yükleniciler, Dış Servis/Hizmet Sunucuları, Ürün ve Hizmet Tedarikçileri", "Eğitim", "Atık Yönetimi", "İşyerine Yönelik Önlemler", "Müşterilere Yönelik Önlemler", "Personeli Korumaya Yönelik Önlemler" ve "Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma" başlıklarıyla ilgili kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerden başarıyla geçen Teknosa, lojistik merkezi ile 30 mağazasında üst düzey hijyen tedbirleri uyguladığını belgelemiş oldu.

Teknosa, salgın sürecinin en başından itibaren tüm mağazaları, lojistik merkezi ve merkez ofisinde sağlık ve güvenlik için en üst düzeyde tedbirler almış, 22 Mart gecesi itibarıyla tüm mağazalarını kapatacağını duyuran ilk teknoloji perakende şirketi olmuş ve bu süreçte "teknosa.com" ve mobil platformu üzerinden müşterilerinin artan teknoloji ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmişti.

2020 yılını son 20 yılın en iyi performansıyla kapatan şirket, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlık ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt