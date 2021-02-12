Teknosa, "Teknoloji Perakendeciliği" ve "Anchor Mağaza"da 11'nci kez 1'nci seçildi

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar" araştırmasında tüketici oylarıyla "Teknoloji Perakendeciliği" ve "Anchor Mağaza" kategorilerinde 11'inci kez...

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar" araştırmasında tüketici oylarıyla "Teknoloji Perakendeciliği" ve "Anchor Mağaza" kategorilerinde 11'inci kez birinci oldu.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket 2020 yılında da tüketicilerin en beğendiği ve tercih ettiği marka seçildi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar" araştırması sonuçlandı.

Araştırma kapsamında, 25 ilde yaklaşık 2 bin 400 tüketiciyle yapılan görüşmeler sonucu 15 farklı kategorinin en beğenilen markaları belirlendi. Teknosa, "Teknoloji Perakendeciliği" ve "Anchor Mağaza" kategorilerinde 11'inci kez 1 numaralı marka olma başarısını gösterdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelindeki tüketicilerin beğenileriyle 11 yıldır sektörümüzde 1 numarada olmak, tüketicilerin kalbinde yer edinmek bizim için çok değerli. Pandemi süreciyle birlikte tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçları değişti. 'Yeni Neslin Teknosa'sı vizyonuyla dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm sürecinde attığımız adımlar sayesinde değişime çok hızlı uyum sağladık ve müşterilerimize sağlıklı, güvenli ve kesintisiz bir biçimde en iyi hizmeti sunmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Müşterilerimizin teknoloji ihtiyaçlarına doğru zamanda, istedikleri kanalda uygun fiyatla erişebilmesi için sektörde öncülükleri sürdürmemiz bu dönemde başarımızın anahtarı oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve her türlü koşulda bize güvenmeyi sürdüren müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl yine müşterilerimizin mutluluğuna öncelik vererek sunduğumuz deneyimi daha da iyi hale getirmeye odaklanacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz