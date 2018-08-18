Teknosa Preo Ailesi Yenilikçi Ürünlerle Büyümeye Devam Ediyor

Teknosa, Preo ailesini yenilikçi ürünlerle genişletmeyi sürdürüyor. Ailenin en yeni üyeleri kablosuz şarj özellikli Preo Wireless Powerbank, 3 girişli Premium Powerbank, aksiyon kameraları ve bluetooth kulaklıkları ile teknolojinin en keyifli ve konforlu halini avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor.

Teknosa, kendi özel markası olan Preo'nun ürün gamına eklediği yenilikçi ürünler oluşturmaya devam ediyor. Preo Wireless Powerbank ve Lightning, Type-C ve Micro-USB girişlerinin üçüne de sahip olan Preo Premium Powerbank şarj sorunu olmadan hareket özgürlüğü sağlarken, yeni Preo aksiyon kameraları en heyecanlı ve keyifli anları ölümsüzleştiriyor.

Preo aksiyon kameraları ile hiçbir an kaçmıyor

Preo'nun yeni aksiyon kameraları, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi olacak. Geniş açılı lensi ve 4K ULTRA HD çözünürlüğe sahip olan Preo aksiyon kameraları, su geçirmez kılıfı, bisiklet, kask ve kol aparatı ile her anı fotoğraf veya video olarak kaydetmeyi sağlıyor. Preo markalı seçili aksiyon kameraları, Ağustos ayının sonuna kadar yüzde 25 indirim ile Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da tüketicileri bekliyor.

100 TL ve üzeri alışverişe Preo bluetooth kulaklıklar indirimli

X-BASS ile güçlendirilmiş ses kalitesi ve 10 metre çekim mesafesi ile Preo bluetooth kulaklıklar müzik dinlemenin en keyifli halini yaşatıyor. Ağustos ayı boyunca Teknosa mağazaları ve teknosa.com üzerinden 100 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, birbirinden renkli Preo bluetooth kulaklıklar 129 TL yerine 49 TL'den alınabilir. - İSTANBUL