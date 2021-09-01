Teknosa'nın Genel Müdürü Sitare Sezgin oldu

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'da genel müdürlük görevine Sitare Sezgin atandı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'da genel müdürlük görevine Sitare Sezgin atandı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu bünyesinde farklı pozisyonlarda üst düzey sorumluluklar da üstlenen Sezgin, Teknosa'nın ilk kadın genel müdürü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, "Sabancı Topluluğu bünyesinde önemli sorumluluklar üstlenen ve özellikle elektronik perakendeciliği, perakendecilik, hizmet ve yeni nesil ödeme sistemlerini de kapsayan finansal hizmetler sektörlerindeki deneyimleri ile Sitare Sezgin'in genel müdür olarak atanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisinin bu güçlü deneyim ile Teknosa'nın vizyonu ve yol planında çok önemli katkıları olacağına ve şirketimizin önündeki fırsatları büyük başarılara dönüştüreceğine yürekten inanıyorum. Stratejik yol haritamızda yer alan uçtan uça en iyi müşteri deneyimi, dijitalleşme ve veri analitiği, sürdürülebilirlik ve çalışanlarla birlikte işin geleceğine uyum konularıyla ilgili yatırımlarımız, bundan sonra Sitare Sezgin'in liderliğinde tüm paydaşlarımız için değere dönüşmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sitare Sezgin

İzmir Amerikan Koleji'nin ardından 1997 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan ve yüksek lisans eğitimini Manchester Üniversitesi'nde finans ağırlıklı tamamlayan Sezgin, iş yaşamına 1999 yılında Bain&Company şirketinde başladı. 2001-2004 yıllarında The Boston Consulting Group'ta Kıdemli Danışman olarak görev yapan Sezgin, 2004 yılında Sabancı Topluluğu'na katıldı.

Sitare Sezgin, 2004-2009 yılları arasında Sabancı Holding Perakende Grup Başkanlığı'nda Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, 2010-2011 yıllarında Akbank'ta Yeni Ürün ve Kanal Geliştirme biriminde Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Ağustos 2011-2018'de Boyner Grup'a bağlı Back-Up ve Bofis Turizm şirketlerinin genel müdürlüğü görevini üstlenen Sezgin, Mart 2016-2018'de Carrefoursa ve Avivasa'da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptı.

Sezgin, Şubat 2018'den bu yana Akbank iştiraki AkÖde şirketinin genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip