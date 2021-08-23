Teknosa, İstanbul'daki 37'nci mağazasını açtı
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Teknosa, İstanbul'daki 37'nci mağazasını açtı

Teknosa, İstanbul'daki 37'nci mağazasını açtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Teknoloji perakende şirketi Teknosa, İstanbul'daki 37'nci mağazasını Ümraniye Buyaka Alışveriş Merkezi'nde açtığını duyurdu.

Teknoloji perakende şirketi Teknosa, İstanbul'daki 37'nci mağazasını Ümraniye Buyaka Alışveriş Merkezi'nde açtığını duyurdu. Standart formatlı Teknosa mağazasında, beyaz eşya dahil tüm ürünler teknoloji severlerin ilgisine sunuluyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, İstanbul'daki yeni mağazasını Ümraniye Buyaka Alışveriş Merkezi'nde açtı. Türkiye'nin 69 ilinde 200'den fazla satış noktasına ulaşan Teknosa, Buyaka ile İstanbul'daki mağaza sayını 37'ye çıkardı.

BEYAZ EŞYA DAHİL TÜM ÜRÜNLER YER ALACAK

Ümraniye'de standart formatlı mağaza konseptiyle açılan ve 342 metrekarede hizmet verecek olan Teknosa mağazasında, beyaz eşya dahil tüm ürünleri bulmak mümkün olacak. Teknosa, bu yıl içinde mağaza ve dijitalleşme yatırımlarını sürdürmeye ve çoklu kanalda öncü adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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