Teknosa'dan yılbaşına özel Bingo yarışması

23.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:12

Teknosa, Teknosa Bingo ile 23-27 Aralık tarihleri arasında teknoloji alışverişinde indirimler sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yılbaşına özel indirimlerin yanı sıra Bingo yarışması ile de yeni yıl alışverişini keyifli hale getiriyor.

Yılbaşı denilince akla ilk gelen oyunlardan tombalaya yeni ve farklı bir yorum katılarak kurgulanan Teknosa Bingo, 23-27 Aralık tarihleri arasında teknosabingo.com sitesi üzerinden oynanıyor.

Teknosa Bingo oyununda tamamlanan satır sayısına göre çinko yapan katılımcılar bin TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL indirim, bingo yapan katılımcılar ise bin TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL indirim kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylara teknosabingo.com üzerinden ulaşılabiliyor.

Teknosa, elektronik aletlerden son çıkan oyunlara, kişisel bakım ürünlerinden akıllı telefonlara kadar farklı kategorilerdeki yüzlerce üründe indirimlerin yanı sıra Bingo yarışması ile de tüketicilere yeni yıl alışverişleri için ekstra fırsatlar yaratıyor.

Ayrıca, Teknosa'nın artık geleneksel hale gelen, tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli "Harcadıkça Kazan" kampanyası da yine yıl sonuna kadar sevdiklerine ve kendine yılbaşı hediyesi almak isteyenlere fırsat sunuyor.

Kaynak: AA