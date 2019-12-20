Teknosa'dan yeni yıl kampanyaları

20.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:28

Teknosa, bugün yılbaşı hediyeleri için 31 Aralık'a kadar sürecek indirim kampanyası başlattı.

Teknosa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, gelenekselleşen "Harcadıkça Kazan" kampanyasının yanı sıra elektronik aletlerden son çıkan oyunlara, kişisel bakım ürünlerinden akıllı telefonlara kadar farklı kategorilerdeki yüzlerce üründe indirimler sunacak.

Bugün başlayan ve yıl sonuna kadar sürecek indirim kampanyası ile Teknosa, telekomdan küçük ev aletlerine, TV'lerden notebooklara, kişisel bakım ürünlerinden aksesuarlara kadar pek çok kategoride tüketicileri avantajlı fiyatlarla buluşturacak.

Şirketin "Harcadıkça Kazan" kampanyası ise yine yıl sonuna kadar harcadıkça kazandırmaya devam edecek.

Şirket, Akbank iş birliğinde hayata geçirdiği ve 31 Aralık tarihine kadar sadece mağazalarında geçerli "Şimdi al Şubat'ta öde kampanyası ile ödeme kolaylığı da sağlayacak. Kampanya kapsamında Axess kartıyla 4 taksitle alışveriş yapan Teknosa müşterilerine taksitlerini 2 ay sonra ödeme fırsatı sunulacak.

Kaynak: AA