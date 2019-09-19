Teknosa'dan "Tupturuncu" kampanya

19.09.2019 12:20

Teknosa'nın her ay sadece bir kez düzenlediği "Tupturuncu" kampanyası, 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Teknosa açıklamasına göre, kampanya kapsamında televizyondan akıllı telefona, notebook'tan küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok farklı teknoloji ürünündeki indirimler Teknosa mağazalarında ve "teknosa.com'da" teknolojiseverleri bekliyor.

Teknosa, televizyonlarda uyguladığı kampanya kapsamında Philips 108 ekran ultra ince 4K smart TV'yi 400 TL'lik indirimle 2 bin 899 TL ve 1 yıl ek garanti hediyesiyle, Samsung 165 ekran 4K UHD TV'yi ise 7 bin 799 TL'lik fiyatla satışa sunuyor. Performansı ve teknolojisiyle ön plana çıkan Huawei P Smart akıllı telefon ise 20-23 Eylül tarihleri arasında bin 759 TL'lik fiyatla tüketicilerle buluşuyor.

Taşınabilir olması sayesinde iş dünyasının ve öğrencilerin tercihi notebook ve tabletlerde indirime giden Teknosa'da, yeni nesil Asus i5 notebook'a bin TL indirim ile 4 bin 299 TL'ye, Samsung Galaxy Tab A 8 tablete ise yüzde 20'yi aşan indirimle 699 TL'ye sahip olunabiliyor.

Canon G3411 tanklı yazıcı da 749 TL'den satışa sunuluyor. Teknosa, Apple Watch 3 ve 4 serisinde kampanya dahilinde 300 TL'ye varan indirim sunuyor.

Teknosa'da ev yaşamını iyileştiren küçük ev aletlerinde de indirimler var. Kampanya kapsamında, Philips Marathon Ultimate elektrikli süpürge yüzde 40'ı aşan bir indirimle bin 599 TL'den satışa sunuluyor. Kişisel bakımda Gillette ürünleri yüzde 50'ye varan indirimlerle, Braun 9 in 1 erkek bakım kiti ise 349 TL'lik fiyatla Teknosa'da olacak.

Kaynak: AA