Teknosa'dan işitme engelli müşterilere görüntülü çağrı merkezi hizmeti - Haberler

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Teknosa'dan işitme engelli müşterilere görüntülü çağrı merkezi hizmeti

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Teknosa'dan işitme engelli müşterilere görüntülü çağrı merkezi hizmeti

Teknosa, işitme engelli müşterilerine işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi hizmeti sunmaya başladığını duyurdu.

Teknosa, işitme engelli müşterilerine işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi hizmeti sunmaya başladığını duyurdu. 'Teknolojik Eller' adıyla Teknosa'nın web sitesi ile mobil uyumlu web sitesinde başlayan uygulamadan ürün satın alma, kampanya ve ürün bilgisi, iade, değişim ve servis başta olmak üzere her türlü hizmet alınabilecek.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, işitme engelli müşterilerinin alışveriş yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi dönemini başlattığını açıkladı. Yeni uygulamayla, her türlü talep ve soruların yanı sıra iade ve değişim süreçlerinden servislere, stok bilgilerinden kampanyalara işitme engelli müşterilerin ihtiyaç duydukları her konuda bir çözüm noktası olmak amaçlanıyor.

İşitme engelli müşterilerin, ayrıca sektörde ilk ve tek olan webchat, whatsapp güvenli link ödeme yönteminden de faydalanarak siparişlerini kolay ve güvenli bir şekilde tamamlayabilecek.

Hafta içi 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veren 'Teknolojik Eller', ilk aşamada Teknosa.com web sitesi ile mobil uyumlu web sitesinde devreye alındı. Uygulama, nisan sonunda şirketin mobil aplikasyonunda da işitme engelli müşterilerin hizmetinde olacak.


Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Teknosa, Engelli, Ekonomi, Haberler

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