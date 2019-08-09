Teknosa'dan bayrama özel kampanya

09.08.2019 10:02

TEKNOLOJİ perakende firması Teknosa Kurban Bayramı 'na özel olarak birçok kategoride indirim uygulandığını ve 19 Ağustos'a kadar çeşitli kampanyaların yer aldığını açıkladı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Kurban Bayramı'na özel oluşturulan kampanyaları duyurdu. Tüm Teknosa mağazalarında ve internet sitesinde, klimalardan akıllı telefona, notebook'tan beyaz eşyaya birçok ürünün indirimli fiyatlarla sunulduğu belirtildi.

Kurban Bayramı'na ve kış aylarına hazırlıklı girmek isteyenler için Teknosa'da derin dondurucular yüzde 20'ye varan indirimlerle tüketicilerle buluşuyor. 8-18 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanyada Hotpoint UH4 1TW.1 A PLUS çekmeceli derin dondurucu bin 299 liradan satışa sunuluyor. Evlerinde ve ofislerinde kendi iklimini yaratmak isteyenler ise 9-18 Ağustos tarihleri arasında klimalara yüzde 15'e varan, vantilatörlere ise yüzde 40 indirimlerle erişebiliyor.

Teknosa'da 8-19 Ağustos tarihleri arasında Huawei Y9 Prime 2019 akıllı telefon 2 bin 899 liradan yanında 1 yıllık ek garanti ise sadece 1 lira fark ile satışa sunuluyor. 9-14 Ağustos tarihlerinde tüm notebook'larda KDV tutarı kadar indirim uygulanırken, HP 2630 yazıcı ise 49 liradan satılıyor.

Firmanın ayrıca TV, monitör, notebook, tablet ve desktop ürünlerinde kullanılmış olsa dahi 30 gün içinde ürün değiştirme imkanı sunduğu da belirtildi.

Kaynak: DHA