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Teknosa'dan "bayram kampanyası"

Teknosa, 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında geçerli bayram kampanyası ile akıllı telefondan derin dondurucuya, kahve makinesinden aksesuarlara kadar geniş yelpazede ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini avantajlı fiyatlarla ve fırsatlarla sunuyor.

Teknosa'dan
24.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:08

Teknosa, 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında geçerli bayram kampanyası ile akıllı telefondan derin dondurucuya, kahve makinesinden aksesuarlara kadar geniş yelpazede ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini avantajlı fiyatlarla ve fırsatlarla sunuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı vesilesiyle özel bir kampanya başlatıyor. Teknosa bayram özel kampanyası kapsamında akıllı telefondan derin dondurucuya, televizyondan kahve makinesine ve aksesuarlara geniş yelpazede teknoloji ürününde fırsatlar var.

İletişimin en yoğun olduğu bayram dönemi için OPPO Reno 3 128GB akıllı telefon 4 bin 199 TL'den, Xiomi Redmi Note 8 128GB akıllı telefon ise 2 bin 599 TL'den satışa sunuluyor. Huawei P Smart S 4-128GB akıllı telefonu 3.299TL indirimli fiyatıyla satın alanlar, 129 TL değerindeki Huawei Band 3E'yi de ücretsiz alabiliyor.

Teknoloji hep yanımda olsun diyenler için Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T510 tablet 1.499 TL'den raflarda yerini alıyor. Gıdaların uzun süre taze saklanmasını sağlayan Uğur UED 380 A++ sandık tipi derin dondurucu 2 bin 399 TL'lik indirimli fiyatla satışa sunuluyor.

Bayramların keyfine keyif katacak Arzum Okka Minio Türk kahve makinesi alanlar, mutfakların en büyük yardımcılarından Arzum AR1031 el blenderına yüzde 35 indirimle 479 TL'den sahip olabiliyor. Ses ve görüntü kalitesi ile evlerde bambaşka bir televizyon deneyimi yaşatacak Philips The One 139 Ekran Ambilightlı 4K UHD TV 4 bin 999 TL'den, LOGITECH Z-906 5.1 THX sertifikalı ev sinema ses sistemi ise 2 bin 399 TL'den satışa sunuluyor.

Teknosa'da hem iletişimi kolaylaştıracak hem de tatil günlerine eğlence katacak kulaklık ve hoparlörlerde de 200 TL'ye varan indirimler var. Kampanya kapsamında Huawei Freebuds 3 kulak içi kablosuz kulaklık 1.099 TL'den tüketicilerle buluşuyor. 29 Temmuz -3 Ağustos tarihleri arasında ise Apple Mrxj2Tu/A Airpods 2. nesil ve kablosuz şarj kutusu gerçek kablosuz kulak içi kulaklık 1.399 TL, Harman Kardon Omni Wireless HD hoparlör ise 1.999 TL indirimli fiyatıyla müziği her yere taşımaya imkan sunuyor. Teknosa, kendi özel markası Preo'da cep telefonu aksesuarlarına özel 3 al 2 öde fırsatıyla da teknolojilerin tamamlayıcısı ürünlere avantajlarla erişmeyi sağlıyor.

Kaynak: AA

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