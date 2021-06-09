Teknosa'dan Babalar Günü'ne özel Apple kampanyası
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Teknosa'dan Babalar Günü'ne özel Apple kampanyası

Teknosa'dan Babalar Günü'ne özel Apple kampanyası
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Teknosa, Babalar Günü'ne özel olarak Akbank müşterileri için Apple ürünlerinde kampanya başlattı.

Teknosa, Babalar Günü'ne özel olarak Akbank müşterileri için Apple ürünlerinde kampanya başlattı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, tercihlerde öne çıkan tüm Ipad ve Apple Watch modellerini kampanyaya dahil eden Teknosa, Axess, Free ve Wings bireysel kredi kartları, Akbank kart ve Neo kartları ile bu kartlara bağlı ek kart ve sanal kart sahiplerine yüzde 10 indirim uyguluyor.

20 Haziran'a kadar sürecek kampanya tüm Teknosa mağazaları ile teknosa.com'da geçerli olacak.

Teknosa'da Babalar Günü'ne özel farklı fırsat ve kampanyalar önümüzdeki günlerde de sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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