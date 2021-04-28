Teknosa'dan Anneler Günü'ne özel kampanyalar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teknosa'dan Anneler Günü'ne özel kampanyalar

Teknosa'dan Anneler Günü'ne özel kampanyalar
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Teknosa, akıllı telefonlardan kişisel bakım ürünlerine, ev aletlerinden aksesuarlara farklı ürün gruplarında Anneler Günü'ne özel kampanyalarına başladı.

Teknosa, akıllı telefonlardan kişisel bakım ürünlerine, ev aletlerinden aksesuarlara farklı ürün gruplarında Anneler Günü'ne özel kampanyalarına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, annelerini mutlu etmek isteyen teknolojiseverlere farklı ürün gruplarında indirim ve fırsatlar sunuyor.

Tercihlerde öne çıkan akıllı telefonları indirimli fiyatlarla kampanyaya dahil eden Teknosa'da 3-9 Mayıs'ta Huawei P40 Lite ve Samsung A51 telefon satın alanlara Okka Minio kahve makinesi, Samsung Galaxy A21s satın alanlara Fakir Trinity blender ve Casper Via E4 telefon satın alanlara Rowenta Elite saç kurutma makinesi de hediye ediliyor.

Elektrikli ev aletlerinde yüzde 50'ye varan indirim

Kişisel bakım ve elektrikli ev aletlerinde yüzde 50'ye varan indirim imkanı sunan Teknosa, özellikle evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte öne çıkan ev aletlerindeki arayışlara cevap veriyor.

26 Nisan-9 Mayıs'ta farklı seçeneklerde kablosuz şarjlı süpürgeler, robot süpürgeler, buharlı el ve buhar kazanlı ütüler, kahve grubu ve mutfak gereçleri indirimli fiyatlarla Teknosa'da satışa sunuluyor.

Yeni nesil TWS markalı bluetooth kulaklıklarda yüzde 25'e varan indirimler ile tüm bluetooth speakerlarda yüzde 35'e varan indirimler de 16 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

Tam kapanmada online platformlarda hizmet kesintisiz devam edecek

Teknosa, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma gereği, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar Türkiye genelindeki tüm mağazalarının faaliyetlerine geçici süreyle ara veriyor.

Kapanma sürecinde ihtiyaç duyulan teknoloji ürün ve hizmetlerine teknosa.com'dan, Teknosa mobil uygulamasından ve 0850 222 55 99 numaralı çağrı merkezinden kesintisiz olarak ulaşmak mümkün olacak. Teknosa, pazar günleri hariç, seçili CarrefourSA mağazalarındaki Teknosa satış alanlarında da hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi
BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Teknosa'dan Anneler Günü'ne özel kampanyalar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:40:34. #1.15#

title