Teknosa'da bayram fırsatları başladı
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Teknosa'da bayram fırsatları başladı

Teknosa'da bayram fırsatları başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'da binlerce üründe bayrama özel indirimler, hediyeli ürünler ve avantajlı ödeme seçenekleri tüketicilerin ilgisine sunuluyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'da binlerce üründe bayrama özel indirimler, hediyeli ürünler ve avantajlı ödeme seçenekleri tüketicilerin ilgisine sunuluyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Teknosa, Kurban Bayramı'nda hem ev ihtiyaçları hem de bayram hediyeleri için derin dondurucudan kıyma makinesine, cep telefonundan kahve makinesine, notebooktan televizyon ve aksesuarlara binlerce üründe indirim kampanyası başlattı.

Kurban etlerinin sağlıklı şekilde saklanmasında öne çıkan derin donduruculara, evin büyüklüğüne göre ister sandık tipi ister dikey model olarak, indirimli fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Bayram ziyaretlerindeki sohbetlerin tamamlayıcısı çay ve kahveler için makinelerde kampanya yapan Teknosa, güzel bir bayram sofrasının vazgeçilmezleri olan mutfak şefleri ile pişirme ürünlerinde de avantajlı fiyatlarla farklı seçenekler sunuyor. Kampanyalar içinde sıcak günlerde ferahlamak için tercih edilen klima ve vantilatörler de yer alıyor.

Sevdiklerine bayram hediyesi almak isteyenleri akıllı telefon, notebook, yeni nesil bluetooth hoparlör ve kulaklıklar, akıllı saat ve aksesuarları ile konsol oyunlarında da bayrama özel fırsatlar bekliyor. Bayram döneminde yüzde 60'a varan indirimler, Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da geçerli olacak. Ayrıca, internetten sipariş edip ürünü mağazadan alanlar için sepette ek indirimler yer alıyor.

Kampanyalar kapsamında taksitli ödeme seçeneklerinin yanı sıra 3.500-10.000 TL arası ürün alışverişlerinde ING Teknokredi ile peşin fiyatına 3 taksit imkanı da tüketicileri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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