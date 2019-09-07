Teknoparktan 50 ülkeye yerli "sirkülasyon pompası" ihracı

07.09.2019 11:04

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknopark'ta faaliyet gösteren Promote firması, tasarım ve üretimini yaptığı sirkülasyon pompasını Alman bir firma üzerinden yaklaşık 50 Avrupa ülkesine ihraç ediyor.

Elektronik pompalar ile motorların tasarım ve üretimi üzerine 6 yıl önce teknoparkta faaliyete geçen firma, yüzde 100 yerli üretim sirkülasyon pompasını Türkiye'nin yanı sıra Almanya üzerinden İngiltere, Fransa ve İspanya başta olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye gönderiyor.

Promote Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Firması Teknik Müdürü Serkan Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak kurulduktan sonra hızlı bir gelişim gösterdiklerini söyledi.

Türkoğlu, devletin teknoparklara verdiği desteği bildikleri için Namık Kemal Üniversitesi Teknoparkı'na başvurarak firmanın kuruluşunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Yüzde 100 yerli üretim"

Elektrikli motor tasarımı ve elektronik motorların imalatını yaptıklarını anlatan Türkoğlu, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre elektronik motorların tasarım ve üretimini bünyemizde çalışan mühendis arkadaşlarımızla yapmaktayız. Müşterimiz, tasarladığımız motorları üretmek isterse bu konuda da destek veriyoruz." dedi.

Sirkülasyon pompasının binaların ısıtma-soğutma sistemlerinde, güneş enerji sistemlerinde, ısıtma kazanlarında ve kombilerde kullanıldığını aktaran Türkoğlu, yılda yaklaşık 100 bin üretim yaptıklarını dile getirdi.

Türkoğlu, teknopark imkanlarının firmalar için çok faydalı olduğuna, bunun da yeni ürünlerin geliştirilmesine imkan sağladığına işaret ederek, "Sirkülasyon pompası ürünümüz var. Bu, bizim yüzde 100 yerli ürettiğimiz bir ürün. Alman bir firma üzerinden İngiltere, Fransa ve İspanya gibi birçok Avrupa ülkesine dağılıyor. Ürünümüz yaklaşık 50 ülkeye ulaşıyor. Ürünlerimizin bize kalan yıllık ihracat payı 2-3 milyon avro." diye konuştu.

Türkoğlu, her türlü elektrik motoru üzerine çalışma yapabildiklerini dile getirerek, "Geçen yıl TÜBİTAK'ın yaptığı elektrikli yerli araç motorunun prototip imalat sürecinde görev aldık. Şimdi tamamen yurt dışından ithal edilen, asansörlerde kullanılan özel amaçlı motorların geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bu ürünleri üretip yerli olarak piyasaya sürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA