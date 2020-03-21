Teknoparklarda iki ay kira alınmayacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacağını duyurdu. Kaynak: Dunya.com