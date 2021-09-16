Teknopark Yönetim Kurulu Vali Işık Başkanlığında Toplandı - Haberler
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Teknopark Yönetim Kurulu Vali Işık Başkanlığında Toplandı

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Teknopark Yönetim Kurulu Vali Işık Başkanlığında Toplandı

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündemde yer alan konuların değerlendirildiği toplantı, Teknopark'ın geleceğine dair yapılan istişarelerin ardından görüş ve temennilerle sona erdi.

16 Eylül 2021 Perşembe günü Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan, Karaman Teknopark Genel Müdürü Ali Kantürk ve kurulun diğer üyeleri katıldı. Karaman Valiliği/ BASIN

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Haber: Teknopark Yönetim Kurulu Vali Işık Başkanlığında Toplandı - Haberler
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