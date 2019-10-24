Teknopark'ta öğrencilere "robotik kodlama" eğitimi verilecek

24.10.2019 15:14

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) içerisinde yer alan Zafer Teknopark'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerine "robotik kodlama" eğitimi verilecek.

Teknopark'taki yazılım firmasının sorumlusu Fadıl Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik yazılım ve kodlama eğitimleri yapılması yönünde talepler aldıklarını belirterek, "Bu yıl firma olarak Afyonkarahisar'da 8-12 yaş çocuklara 5'er kişilik sınıflarda robotik kodlamaya yönelik eğitimler düzenledik. Eğitimlerimiz, sadece teorik değil uygulamalı olacak. Burada öğrenciler, yapacakları nesneleri kendileri oluşturacak. Parçaların leyim işlemlerinden yazılım aşamalarına kadar kendileri yapacak. Bizde öğrencilerimiz için gerekli altyapıyı sağlayacağız." dedi.

Kaynak: AA