HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Teknopark İstanbul'un Rejenerasyon-20 projesine başvurular başladı

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'ın İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Girişimcilik Ekosistemi Yenilenme Projesi: Rejenerasyon-20" projesi için başvurular başladı.

Teknopark İstanbul'un Rejenerasyon-20 projesine başvurular başladı
03.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:38

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'ın İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Girişimcilik Ekosistemi Yenilenme Projesi: Rejenerasyon-20" projesi için başvurular başladı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, evde yaşam, erişim-lojistik, uzaktan çalışma ve sosyal girişim konularında çalışmalar yapan ön kuluçka ve kuluçka aşamasına gelen girişimcilerin başvurabileceği Rejenerasyon-20 projesi girişim ekosisteminin yeniden yapılanmasını kapsıyor.

Projeyle; prototip üretme, prototip geliştirme veya ürünleşme aşamasındaki girişimlere dijital hızlandırma, ticarileşme aşamasındaki girişimlere ise danışmanlık programı verilecek.

Danışmanlık programından; ürününü bitirmiş, "scale up" aşamasında olan ya da salgından önce gelir üretebilen fakat şu an iş yapmakta zorlanan genç girişimler yararlanabilecek.

Başvuruların 3-17 Temmuz'da gerçekleştirilebileceği Rejenerasyon-20 Projesi'ne, rejenerasyon20.com adresinden başvurulabiliyor.

Dijital Hızlandırma Programı'na başlayacak olan 15 girişim grubu; proje ekibi, teknik destek yetkilisi ve insan kaynakları danışmanının ortak görüşü ile değerlendirmeye alınacak.

150 saat mentorluk desteği verilecek

Program boyunca girişim gruplarına toplamda; 50 saat finansal danışmanlık desteği, 360 saat teknik analiz, yazılım danışmanlığı ve test desteği, 150 saat mentorluk desteği, 150 saat insan kaynakları danışmanlığı, 30 saat hukuk danışmanlık desteği, 30 saat fikri ve sınai mülkiyet haklar danışmanlık desteği, stratejik marka iletişimi ve dijital pazarlama danışmanlığı, iş geliştirme ve pazarlama desteği, prototipleme-üretim danışmanlığı, kapsamlı stratejik analiz ve plan oluşturma desteği, 6 ay boyunca iş geliştirme uygulamaları desteği gibi destekler sunulacak.

Ara değerlendirme sonrasında elemeden geçecek 15 girişimci sayısı jüri elemesi sonucu 10'a düşürülecek.

İkinci aşamaya geçen 10 girişime ayrıca; sosyal medya tanıtım desteği, kurumsal kimlik ve dijital tasarım desteği, 100 saat kullanıcı ara yüz tasarım desteği, prototipleme desteği, 2 yıl boyunca bulut veri depolama hizmeti sunulacak.

Program sonunda 10 girişim, "demoday" etkinliğinde kurumsal firma ve yatırımcılara sunum yapma fırsatına erişecek.

Danışmanlık başvurusundan ise 25 girişim yararlanabilecek.

Bu girişimlere toplamda 300 saatlik psikolojik, finansal ve pazarlama danışmanlığı verilecek.

Öte yandan, projenin son ayağı olan Video Portal Modülü ile daha büyük kitleye hitap edilecek ve girişimlerin en çok merak ettiği 100 soru konunun uzmanları tarafından kısa videolarla cevaplanacak.

"Uluslararası arenada rekabet eden ürünlerin hayata geçeceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, destekten yararlanacak girişimcilerin; kalıcı, uygulanabilir ve çağdaş metotlara dayanan destek mekanizmalarıyla projelerini başarıyla hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Rejenerasyon-20 ile girişimcilik ekosistemimizdeki başarılı genç beyinlerimizin uluslararası arenada rekabet eden ürünler ve uygulamalar hayata geçireceğine inanıyoruz. Bu çerçevede girişimcilerimizin başvurularını heyecanla bekliyoruz. Teknopark İstanbul olarak kuluçka merkezimizi uluslararası bir merkez haline getirmek ve girişimcilerimizi uluslararası standartlarda hizmetler ve imkanlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz yenilikçi girişimleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz."

Rejenerasyon-20 projesinin makro ilkeleri arasında; girişimlerin, dijitalleşerek işbirliğine dayalı bir şekilde çalışmalar yürütmeye devam etmesini sağlamak, sosyal işbirliğine dayalı daha geniş ekosistemler oluşturmak, çevik, elastik, dijital iş yeri modelleri kullanmak, işin niteliğine ve türüne ve gerekli ilgili becerilere bağlı olarak evden ve ofisten çalışmanın en iyi kombinasyonunu sağlamak ve teknoloji destekli uygulamalar geliştirilmesine yardımcı olarak değer odaklı, proaktif girişimler ortaya çıkartılmasına destek olmak yer alıyor.

Teknopark İstanbul; 95'i aşkın girişimci grubuna ve aralarında; Aselsan, TUSAŞ, TEI, Roketsan, STM, BMC Power, Aspilsan, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes gibi firmaların yer aldığı 311 şirkete ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Ekonomi
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Ekonomi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Ekonomi
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Ekonomi
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Ekonomi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Ekonomi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı
Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit...
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Esra Albayrak Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Ayşegül Yıldız Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Temmuz Şiddet Myanmar
Şu an buradasınız: Teknopark İstanbul'un Rejenerasyon-20 projesine başvurular başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 11:12:04. #1.14#
title