Teknopark İstanbul, teknoloji girişimcilerini Barcelona'da tanıtıyor

İSTANBUL (İHA) - Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında yer alan Barcelona Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress) Fuarı'na Teknopark İstanbul 4 firma, 2 girişimci ile katıldı. İspanya'nın Barcelona şehrinde 28 Şubat-3 Mart 2022 tarihleri arasından gerçekleştirilecek olan fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu düzenleyen İTO tarafından davet edilen Teknopark İstanbul, firmaların ve girişimcilerinin projelerini dünyaya anlatıyor.

Teknoloji fuarları arasında dünyanın en büyüğü kabul edilen ve her sene İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen MWC'ye Teknopark İstanbul bu sene de Türkiye'nin yerli ve milli teknolojiler ile katıldı. 28 şubat-3 mart 2022 tarihlerinde düzenlenen fuarın bu sene ki konuları ağırlıklı olarak '5. Nesil Mobil Teknolojisi (5G), İleri Yapay Zeka (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT), Teknolojinin Ufku (Tech Hoziron) ve Finans Teknolojileri (Fintech) oldu. Fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenirken, Teknopark İstanbul çok önemli teknoloji projeleri ve girişimcileri ile birlikte Hall 5'de bulunan Stand 5F61'de yerini aldı.

MWC fuarında farklı ülkelerden gelen mobil operatörleri, teknoloji sağlayıcıları, cihaz üreticileri, yazılım şirketleri, endüstri liderleri, satıcı ve geliştiriciler bir araya geliyor. Dünya devleri ve büyümekte olan bütün girişimciler için önemli bir buluşma ortamı sağlayan mobil iletişim fuarında yeni teknolojiler, geleceği şekillendiren yenilikçi ürünler, hizmetler ve büyük fikirler sergileniyor.

Yerli ve milli teknolojilerimizi dünyanın her yerine taşıyoruz

Yurt içi ve yurt dışındaki tüm teknoloji fuarlarına katılmaya özen gösterdiklerini belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, girişimcilerinin projelerini bu şekilde dünyaya açtıklarını ifade ederek, "Bu sene de İTO'nun davetlisi olarak Barcelona MWC'deki Türkiye pavilyonunda firmalarımız ve girişimcilerimiz ile yer alıyoruz. İTO'ya, yerli ve milli projelerimizi dünyaya sunma fırsatını bu sene de tanıdıkları için teşekkür ediyoruz. Bu önemli fuarda firmalarımız vegirişimcilerimizi yabancı yatırımcılarla bir araya getiriyoruz. Teknopark İstanbul, Türkiye'nin artık beyin göçü değil Ar-Ge projelerinin ihracı ile ön planda olması noktasında da kritik misyonunu sürdürecek" sözlerini kullandı.

Türk girişimcilerin projeleri geniş kapsamlı olacak

İstanbul Ticaret Odası'nın davetiyle fuara katılım sağlayan Teknopark İstanbul şirketleri ve girişimcileri; Lugath, İstlink, Pia Bilişim, Euto Energy, Quantwifi, Alcan Systems olacak. Çok farklı ve geniş alanlarda teknolojik hizmetler sunan projeler arasında yer alan Lugath, onlarca sektör ve yüzlerce dil çiftinin söz konusu olduğu tüm senaryolar için en iyi makine çevirisi sistemini yapay zeka ile tespit edebiliyor. İstanbul Link Haberleşme Sanayi (İst Link) ise, telekom ve savunma sanayine yönelik kablosuz ve kablolu haberleşme yazılım ve donanım sistemleri, RF mühendisliği ve gömülü yazılımların tamamen geliştirilmesi konularında özelleşmiş öncü bir tasarım ve üretim firması olarak faaliyet gösteriyor. Yazılım şirketler grubu olan Pia bilişim firması, Barcelona'da Telco, bankacılık ve perakende başta olmak üzere birçok endüstriyel alan için kendi ürünü Dnext ile dijital dönüşüm projeleri ile yerini alacak. MWC'de yerini alacak Teknopark İstanbul firmalarının sonuncusu EUTO Energy ise, akıllı şebekelerin koruma, ölçüm, kontrol ve otomasyon ihtiyaçları için anahtar teslim çözümlerini sunuyor olacak.

Fuara bu sene de 100 binden fazla katılımcının ziyareti bekleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi