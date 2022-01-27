Teknopark İstanbul, siber güvenlikte girişimci adaylarını kabule devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, siber güvenlik hızlandırma ve kuluçka programı Cybercube için başvuru süresinin 31 Ocak 2022'ye kadar devam edeceğini belirtti.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, dünyada ve Türkiye'de ulusal güvenlik için önemi her geçen gün artan siber güvenlik alanında faaliyet gösteren girişimciler, Teknopark İstanbul ile projelerini hayata geçirecek. Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi'ne 2021 yılında toplamda 900'ün üzerinde girişimci başvuru gerçekleşirken, 72 girişimci ise sunulan hizmet ve desteklerden faydalandı.

Teknopark İstanbul, girişimcilikteki deneyimini bu kez de İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile siber güvenlik konusunda erken aşama girişimcilerine verdiği destek için kullanacak. Siber güvenlik girişimleri, özelleştirilmiş altyapı ve hızlandırma programı ile Teknopark İstanbul'da hayata geçecek.

"Siber güvenlik ekosisteminin güçlü oyuncularıyla birlikte oluşturuldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, siber güvenlik hızlandırma ve kuluçka programı Cybercube için başvuru süresinin 31 Ocak 2022'ye kadar devam edeceğini belirterek, "Ülkemizin güvenliği için en hassas konulardan biri olan siber güvenlik alanında yeni girişimci adaylarımızın başvurularını almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cybercube programının siber güvenlik odağında proje fikrini doğrulamış girişimcilerin ürünlerini satışa hazır hale getirmeleri için eğitim, mentorluk, danışmanlık, bilişim laboratuvarı sunucu odası, bulut veri depolama gibi benzersiz destekler sunacağını aktaran Topçu, şunları kaydetti:

"6 ay boyunca sürecek programda girişimciler için 'demo day' etkinliği de yer alacak. Savunma Sanayii Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Siber Güvenlik Kümelenmesi, Havelsan, Boğaziçi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve SabancıDx iş birliğinde yürütülecek olan program 3 dönem boyunca desteklenecek. Performans değerlendirme kriterleri yüksek girişimlere 6 ay ek süre imkanı verilebilecek.

Teknopark İstanbul ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi ortaklığında siber güvenlik ekosisteminin güçlü oyuncularıyla birlikte oluşturulan Cybercube, dijital dönüşümün beraberinde getirdiği siber tehditlere karşın yenilikçi siber güvenlik girişimlerinin artmasına ve siber saldırıların azalmasına katkı sağlayacak."

Siber güvenlikçilere şu destekler sağlanacak:

"Kuluçka merkezi kullanım imkanı. 7/24 paylaşımlı çalışma alanları. Ortak çalışma alanı ve sabit masa, siber güvenlik laboratuvarı, sunucu odası. Birebir danışmanlık, mentorluk, satış ve tasarım desteği, finansal hukuk ve fikri haklar danışmanlığı, iş geliştirme ve yönetim uygulamaları. Bulut veri depolama, sunum hazırlama, yatırım öncesi one pager (tek sayfalık web sitesi) hazırlama. Yatırımcı görüşmeleri, iş birliği görüşmeleri, demo gününe katılım sağlama imkanı."