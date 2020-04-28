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Teknopark İstanbul, Kovid-19'la mücadeleye katkı sunmayı sürdürüyor

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da faaliyetlerini yürüten şirketler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sunmaya devam ediyor.

Teknopark İstanbul, Kovid-19'la mücadeleye katkı sunmayı sürdürüyor
28.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:32

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da faaliyetlerini yürüten şirketler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sunmaya devam ediyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce akciğer kanseri tespitini kolaylaştıran 3 boyutlu navigasyon sistemi geliştiren girişimcilik şirketi ELAA Teknoloji, Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KORDSA) iş birliğiyle Kovid-19 enfeksiyonu geçiren hastalar için taşınabilir mekanik solunum cihazı geliştirme çalışmaları yapıyor.

Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan mevcut solunum cihazlarının büyük ve hantal olması ve ayrıca sayıca yetersiz kalması nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek için tasarlanan taşınabilir ve kolay kullanımlı bu solunum cihazıyla, hastanın bulunduğu odanın yoğun bakım odası haline dönüştürülmesi ve tedavinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Tasarlanan cihazda ayrıca Kovid-19 tedavisi için gerekli solunum destek modlarının yer aldığı elektronik kontrol üniteleri de bulunduruyor.

Bu sayede yoğun bakım yatağına gerek duyulmadan, tıbbi oksijen ve hava bağlantılarının olduğu herhangi bir hasta yatağında veya ambulansta bu mobil solunum cihazının kullanılması ve hastanın bulunduğu yerin yoğun bakım odasına dönüşebilmesine imkan sağlıyor.

Yeni nesil şehir hastanelerinin oda tasarımları da her bir hasta yatağını yoğun bakım yatağına dönüşebilme potansiyeli taşıdığından, üretilecek solunum cihazının bu hastaneler için kullanışlı bir cihaz olması bekleniyor.

Solunum cihazının önce Türkiye daha sonra da tüm dünyanın kullanımına sunulması hedefleniyor.

Tasarım ve teknik çizimleri tamamlanan ve malzeme spesifikasyonları belirlenen cihazın prototip testlerine başlandı. Prototip testlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu'na ürünün sunulması ve seri üretime geçilmesi planlanıyor.

ELAA Teknoloji öncülüğünde başlatılan bu çalışmada; Sabancı Üniversitesi ve Teknopark İstanbul'da bulunan KORDSA Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi bu solunum cihazının; tasarımı, validasyon ve prototipin üretilmesi ve testleri noktasında destek veriyor.

Kitlesel Pandemi Yönetim Uygulaması ile salgının dağılımı kontrol edilebilecek

Cube Incubation'da yer alan Çekirdek Ar-Ge girişim şirketi ise Sağlık Bakanlığı ile testlerini yaptığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Hollanda, Pakistan, Kazakistan gibi ülkelerle görüşmeler yaptığı "Kitlesel Pandemi Yönetim Uygulaması" üzerinde çalışıyor.

Virüsün hızlı bir şekilde yayılmasını kontrol altına alınmasını sağlayarak, sağlık sistemin çökmesini engellemeyi hedefleyen bu proje; hastanın hastalanmadan önceki 14 gün içerisinde bulunduğu yerleri, ziyaret ettiği alanları ve bu alanlarda aynı anda kaç kişinin olduğunu tespit edecek şekilde geliştiriliyor.

Harita üzerinden raporlama ve analiz de yapabilen uygulama ile hastanın muhtemel virüs bulaştırdığı düşünülen kişilere anlık bilginin gitmesi ve hastanın 14 gün öncesinde gittiği mekanların dezenfekte edilmesi talimatı da gönderebiliyor.

Hastanın bulunduğu bölgedeki kamu kurumlarının bilgilendirilmesi de uygulama aracılığıyla yapılabiliyor. Karantina tedbirlerine uymayan kırmızı ve sarı moddaki kişiler belirlenmiş alan dışına çıktığında kolluk kuvvetlerine kişinin yeri kısa mesajla bildiriliyor.

Nazal aparat ve ekspirasyon kiti projesi

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 hastalarının tedavisi için önerdiği oksijen ihtiyacının temini konusunda çalışan Stratejik Yenilikçiler, hastalara yüksek dozda oksijeni verimli şekilde verebilen bir maske ve hastanın "ekspirasyon" havasını ortamdan izole eden bir destek sistemi üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

Şirket, nazal aparat ve "ekspirasyon kiti" projesi üzerinde çalışmaları sürdürüyor ve prototipi bitmek üzere olan çalışma için patent süreci devam ediyor.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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