Teknopark İstanbul, ilk Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi'ni kurmaya hazırlanıyor
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Teknopark İstanbul, ilk Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi'ni kurmaya hazırlanıyor

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu, "Biz bu merkezde ülkemizin siber saldırılardan en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlayacak yerli ve milli projeleri hayata geçirecek yepyeni fikirlere sahip girişimcileri ağırlayacağız." dedi.

11.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:52
Teknopark İstanbul, ilk Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi'ni kurmaya hazırlanıyor

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu, "Biz bu merkezde ülkemizin siber saldırılardan en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlayacak yerli ve milli projeleri hayata geçirecek yepyeni fikirlere sahip girişimcileri ağırlayacağız." dedi.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, Türkiye'nin ilk Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren ve derin teknoloji tabanlı siber güvenlik fikirleri üzerinde çalışmalar yürüten girişimlere ev sahipliği yapacak merkezin 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Teknopark İstanbul'un 3. Etap binaları kapsamında inşaatı süren Cube Incubation binasında brüt 2 bin metrekarelik alanda kurulacak Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi için 70 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapıldı.

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren ve teknoloji geliştiren girişimci ve girişimci gruplarına ev sahipliği yapacak merkezde 6 aylık dönemlerde 15, yılda 30 uluslararası düşünen siber güvenlik girişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Merkezde girişimci ve girişimci grupları; ofis, online/offline eğitim, mentorluk, laboratuvar, temiz oda altyapısı ve teknik danışmanlık gibi olanaklardan ücretsiz veya çok düşük maliyetlerle yararlanabilecek.

Açıklamaya göre, siber güvenlik tüm dünyada kritik bir önem taşıyor. İstatistiklere bakıldığında dünya genelinde 35 saniyede bir yani günde 2 bin 244 farklı siber saldırı gerçekleşiyor. Bu oranlar doğrultusunda 2016-2019 yılları arasında dünya genelinde siber güvenlik uzmanı ihtiyacı yüzde 700 artış gösterdi. Yine yapılan araştırmalara göre Türkiye dünya üzerinde en çok saldırıya uğrayan 5. ülke konumunda. Tüm bu rakamlar ülkemizin kendi siber savunma sistemini geliştirmesini zorunlu kılıyor. Bunun için de yerli fikirlerin gelişmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Teknopark İstanbul tüm bu analizlerden yola çıkarak kuracağı merkezde ülkemizin siber saldırılara karşı yerli çözümlerle direnç göstermesi için çalışacak.

Yerli siber güvenlik fikirleri yakından desteklenecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ise girişimcilik ekosistemindeki bilgi birikimini siber güvenlik ekosistemine aktararak Türkiye için sorumluluk aldıklarını dile getirirken şunlara dikkati çekti:

"Siber güvenlik dünyada pek çok devlet tarafından kamu politikaları arasına alınmış durumda ve bizim kuracağımız merkezin çok başarılı örnekleri İngiltere, İsrail, Singapur ve Estonya gibi ülkelerde görülüyor. Türkiye'de siber güvenlik alanında çalışmalar yapan 70 siber güvenlik startupı olmasına karşın global veri tabanına kayıtlı 5 adet yerli startup bulunuyor. Siber güvenlik alanında girişimcilere yapılan yatırım miktarı dünya genelinde 2019 yılı itibarıyla 7 milyarı aşmış durumda ülkemizde ise bu alanda 2019 yılında yapılan yatırım miktarı 102 milyon dolar civarında. Bu rakamlardan hacmin dünya ölçeğine göre daha az geliştiği rahatlıkla görülebiliyor.

Biz bu merkezde ülkemizin siber saldırılardan en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlayacak yerli ve milli projeleri hayata geçirecek yepyeni fikirlere sahip girişimcileri ağırlayacağız. Girişimcilerimize, iş planı hazırlama, başarılı sunum teknikleri, pazarlama, finans gibi konularda eğitim ve mentörlük imkanlarını sıfır maliyetle sunacağız. Ayrıca girişimcilerimiz, mali desteklere ulaşmak noktasında ücretsiz danışmanlık hizmeti alacak ve yatırımcı buluşmalarından faydalanarak işlerini nasıl büyütecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklar."

Kaynak: AA

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