Teknopark İstanbul girişimlerinden Malwation 7 milyon değerleme ile yatırım aldı

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da zararlı yazılım analizi ve geliştirilmesi alanında yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışın Malwation 7 milyon değerleme ile tohum yatırımına imza attı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 8 kişilik genç ekip, iş insanı Sertaç Özinal ve Alesta Yatırım'dan aldıkları ilk tohum yatırımını pazar faaliyetlerini güçlendirmek ve global arenada adından söz ettirecek bir ürün geliştirmek üzere değerlendirmeyi hedefliyor. Malwation'ın siber güvenlik operasyonları yürüten tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere geliştirdiği AIMA ve MSP ürünlerinin Türkiye'de herhangi bir alternatifi bulunmuyor. Ürünler yenilikçi özellikleriyle de global arenada rakiplerinden sıyrılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malwation Kurucu Ortağı Kağan Işıldak, aldıkları yatırımdan dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Genç ve dinamik ekibimizle büyük bir özveriyle geliştirdiğimiz bu çözümler sektöre önemli katkılar sunacak. Zararlı yazılım analiz platformlarında temel problem, bu sanal sistemlerin ve gözetleme araçlarının tespit edilebilir olmaları. AIMA ile biz bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Geliştirdiğimiz ve kullandığımız teknoloji sayesinde ajan kullanmadan, hypervisor seviyesinde izleme yaparak zararlı yazılımları çalışmaları gerektiği gibi izleyerek kullanıcıya FalsePositive oranı düşük bir rapor sunarak aksiyon sürecinde doğru adım atmalarını sağlıyoruz. Global anlamda Antivirüs ve EDR'ları test eden kurumlarla iletişim halindeyiz ve onların bu test süreçlerine de yakın zamanda dahil olacağız. Yapmış olduğumuz PoC'lerde ve iç testlerimizde gördüğümüz kadarıyla da ürettiğimiz zararlı yazılımlar ve uyguladığımız test yöntemleri, müşterinin alım kriterlerini ciddi anlamda etkileyecek durumda. Malwation olarak bu yatırımımızı en doğru şekilde değerlendirip kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Yatırımcılarımıza bize güvendikleri için tekrar teşekkür ediyoruz."

Zararlı yazılımları analiz için iki ayrı ürün

Açıklamada verilen bilgilere göre, Malwation'ın halihazırda AIMA ve MSP olmak üzere 2 adet ürünü bulunuyor. Malwation AIMA, kullanıcılara yeni nesil analiz teknolojisiyle otomatize ve interaktif şekilde gelişmiş zararlı yazılımlara karşı detaylı raporlar sunarak onların bu süreçte en doğru aksiyonları almalarına ve bu zararlı yazılımların getirdiği tehditleri detaylı olarak anlamalarına yardımcı oluyor.

AIMA, müşterilerin incident response süreçlerinde zararlı yazılımları otomatize ve interaktif olarak incelemelerine olanak sağlayan bir platform sunuyor. Bu platform sayesinde, normalde uzun süren manuel zararlı yazılım analiz sürecini otomatize hale getirerek hem analiste zaman kazandırılıyor hem de rapor çıktıları sayesinde içeride aksiyon alınması gereken noktalarda ilgililere yardımcı oluyor.

Malwation, MSP (Malware Simulation Platform) ile de kurumların siber güvenlik mimarilerinde büyük yatırım yaptıkları uç nokta güvenlik ürünlerinin (Antivirus, EDR) en sıkı koşullarda test edilebilmesi için dinamik olarak zararlı yazılım üretebilecekleri bir platform sunuyor. Bu sayede en doğru ürünü seçebilmelerini ve olası saldırı durumlarına karşı donanımlı olmalarını sağlıyor.

MSP projesiyle otomatize şekilde zararlı yazılım üretiyor. Kurumların senelik alımlarda EDR ve antivirüs gibi ürünlere ciddi yatırım yapmalarından yola çıkan şirket MSP ile kurumların en doğru yatırımı yapmalarına ve karşılaşabilecekleri olası saldırılara cevap verebilecek doğru donanımlara sahip olmasını hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu