Teknopark İstanbul girişimcileri, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda projeleriyle öne çıktı

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul girişimcileri, TEKNOFEST kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'21'e projeleriyle damga vurdu.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul girişimcileri, TEKNOFEST kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'21'e projeleriyle katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) ve Türkiye Teknoloji Takımı'nın organizasyonuyla düzenlenen yarışmada, etkinliğin en büyük ödülü kabul edilen The International Federation of Inspection Agencies (IFIA) Grand Prix Kupasını Teknopark İstanbul girişimcisi Turing Kimya kazandı.

Yarışmada, Teknopark İstanbul girişimcileri de 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya alarak Teknopark İstanbul'un etkinliğe katılan kurumlar arasında en fazla altın madalya kazanan kurum olmasını sağladı.

TEKNOFEST fuar alanında gerçekleştirilen ödül töreninde, Turing Kimya girişimcisi Muhammet Emin Çağlar Grand Prix ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alırken, altın madalyalar Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından girişimcilere takdim edildi.

"TEKNOFEST'ten yeni çalışmalar için motive olmuş şekilde döndük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Türkiye'nin yüksek teknolojili Ar-Ge merkezi olarak çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Teknopark İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları girişimcilerin yarışmada elde ettikleri başarıdan gurur duyduklarını belirtti.

Topçu, şunları kaydetti:

"Teknopark İstanbul olarak ülkemizin gurur kaynağı bir organizasyonu olarak tarihe geçen TEKNOFEST'e Kuluçka Merkezimiz Cube Incubation'dan 9 girişimci firmamızla katıldık. Siber güvenlik meslek lisesi öğrencilerimizin tasarladığı 'Roketi Vur, Hediyeni Kap' oyununu 3 binden fazla gencimize deneyimlettik. Gerek kuluçka girişimcilerimizin çalışmaları, gerek siber güvenlik lisesi öğrencilerimizin azmi gerekse ISIF gibi buluşçuların bir araya geldiği ve tüm dünyadan buluşların ödüllendirildiği fuarda girişimcilerimizin aldığı ödüller sayesinde TEKNOFEST'ten yeni çalışmalar için motive olmuş şekilde döndük.

Teknopark İstanbul olarak girişimcilerimizi, Ar-Ge sürecinden, ticarileşme sürecine kadar her aşamada Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yapılanmamızla yakından destekliyoruz. Projelere ulusal ve uluslararası fonlardan destek ve danışmanlık alma, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi, girişimci, sanayi ve üniversite arasındaki her türlü iş birliği faaliyetine aracılık edilmesi gibi başlıklarda Teknopark İstanbul firmalarımıza hizmet üretiyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de gerek kuluçka merkezimiz gerekse TTO yapılanmamız ile girişimcilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Turing Kimya projesinde insan sağlığına zararlı kurşun türevleri yerine bor madeni kullanıldı

ISIF'21'de Grand Prix ödülü kazanan Turing Kimya Endüstri Sanayi ve Ticaret AŞ'in "X-ray ve radyasyon engelleyici fonksiyonel bir kompozit ve bunun hazırlanması için bir yöntem" adlı buluşu, dünyada X-Ray ışınlarının engellenmesi için bugüne kadar kullanılan, insan sağlığına oldukça zararlı, uygulama zorlukları, ağırlığı ile dünyada büyük bir sorun olan kurşun ve kurşun bazlı ürünler yerine bor madeni kullanılarak geliştirilen kompozit bir malzemenin üretimini kapsıyor.

Fuarda altın madalya sahibi olan girişimler şöyle:

"New Senses Uzay Teknoloji ve Sağlık Araştırmaları AŞ ses frekanslarını titreşim diline dönüştürebilen sistemler ile işitme engelli bireylerin eğitimi ve iletişimini (titreşim dili) sağlayacak sense watch buluşu üzerinde çalışıyor. Modüler Makina Sanayi ve Ticaret AŞ çeşitli komponent ve donanımlar ile farklı işler yapabilen makina konfigürasyon sistemi geliştiriyor. Radarsan Radar Teknolojileri San. ve Tic. AŞ modüler Yapıda Elektronik Denetleme Sistemi (Radar) geliştiriyor. Trexo İnovasyon AŞ görüntü işleme ile kontrol edilebilen video çekim aracı geliştiriyor."

Fuarda gümüş madalya kazanan girişimler ise şöyle sıralandı:

"UMAYANA, Commıphora molmol (myrrh) reçine ekstraktları ve bunların yara, mukozit ve diğer hastalıkların önlenmesi, iyileşmesi ve tedavisi için kullanılması noktasında buluşlara sahip. Legna Medikal Teknoloji San. ve Tic. AŞ StomB/ Kolostomi, ileostomi ve ürostomi sonrası istemsiz boşaltımı istemli hale getiren yapay organ üzerinde çalışıyor. Move On Teknoloji Ltd. Şti. TASAI adlı buluşuyla otonom traktör sistemi tasarlıyor. Stratejik Yenilikçi Girişimler Arge Mühendislik ve Sağlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi yapay zeka destekli robotik teknolojisi ile vertigo hastalığında tanı ve tedavi sistemi geliştiriyor."

Fuarda Turkia Havacılık Anonim Şirketi ise sıcak hava balonları için geliştirdiği yakma ünitesi buluşuyla bronz madalyaya layık görüldü.