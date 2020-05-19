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Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu: "Kuluçka merkezleri genç girişimciler için fırsat yuvası"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, girişim hikayelerinin kuluçka merkezleri ve teknoparkların desteğiyle katlanarak büyüdüğünü belirterek, "Kuluçka merkezimiz Cube Incubation'da bugüne kadar 200'ü aşkın girişimi başarıyla mezun ettik.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu:
19.05.2020 09:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:20

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, girişim hikayelerinin kuluçka merkezleri ve teknoparkların desteğiyle katlanarak büyüdüğünü belirterek, "Kuluçka merkezimiz Cube Incubation'da bugüne kadar 200'ü aşkın girişimi başarıyla mezun ettik. Kuluçka merkezlerimiz genç girişimciler için bir fırsat yuvası." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul açıklamasında görüşlerine yer verilen Topçu, genellikle öğrencilik döneminde başlayan girişim hikayelerinin kuluçka merkezleri ve teknoparkların desteğiyle katlanarak büyüdüğünü ve başarı hikayeleri yazıldığını aktardı.

Sürdürülebilir bir kalkınma sağlanması için katma değerli ürünlerin ülke açısından önem taşıdığını belirten Topçu, "Genç girişimcilerimiz teknolojik atılımlarla Türkiye'yi ileriye taşıma potansiyeline sahip. Kuluçka merkezlerimiz genç girişimciler için bir fırsat yuvası. Kuluçka merkezimiz Cube Incubation'da bugüne kadar 200'ü aşkın girişimi başarıyla mezun ettik. Halihazırda 95'den fazla girişime ev sahipliği yapıyoruz. Savunma sanayi başta olmak üzere; havacılık, uzay, denizcilik, enerji, sağlık bilimleri gibi kritik alanlarda projeler yürüten girişimcilerimiz ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesine önemli katkılar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sunulan imkanlardan ücretsiz ya da düşük bir maliyetle faydalanılabiliyor"

Topçu, Cube Incubation'da girişimcilerin; 300 metrekarelik alana kurulu Biyoküp Laboratuvarı'ndan, 100 metrekarelik alana kurulu Temiz Odalar'dan, Post Kuluçka Alanı'ndan ve 400 metrekarelik alana kurulması planlanan Prototipleme Merkezi'nden ücretsiz ya da çok düşük bir maliyet karşılığında yararlanabildiğini ifade etti.

Kuluçka merkezinde girişimcilerin; iş planı hazırlama, başarılı sunum teknikleri, pazarlama, finans gibi konularda eğitim ve mentorluk imkanlarından sıfır maliyetle yararlandığını belirten Topçu, şunları kaydetti:

"Mali desteklere ulaşmak noktasında ücretsiz danışmanlık hizmeti alıyor ve yatırımcı buluşmalarından faydalanarak işlerini nasıl büyütecekleri konularında bilgiler alabiliyorlar. Tüm bunların yanında sağlanan yan imkanlarla da ofis alanı, açık çalışma alanları, toplantı odaları, internet ve telefon hizmetlerini ücretsiz karşılayarak 18 ay boyunca yararlanabiliyorlar.

Cube Incubation geçen yıl faaliyete geçirdiği Ortak Çalışma Alanı'yla da kuluçka merkezinden başarıyla mezun olan girişimcileri ofis kurana kadar desteklemeye devam ediyor. Kuluçka merkezinden mezun olan girişimciler teknopark firması olarak ticari ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ayrıca kuluçka mezuniyeti sonrası girişimciler; post kuluçka olarak adlandırılan dönemde düşük kira bedeli ödeyerek Teknopark İstanbul'da kalabiliyor."

NOVART, roket motoru geliştirme çalışmalarına yoğunlaştı

Başarılı genç girişimciler arasında Haziran 2019'da Cube Incubation'a roket motoru geliştirme projesiyle giren ve Ocak 2020'de TÜBİTAK BİGG desteği alarak kurulan "NOVART Savunma ve Uzay Teknolojileri" adlı girişim de yer alıyor.

NOVART Savunma ve Uzay Teknolojileri, 2015 yılında 3 ortağın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uzay Mühendisliği okurken Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde faaliyet gösteren PARS Roket Grubuna katılmasıyla başlıyor.

PARS'ta bulundukları süre boyunca ABD'de düzenlenen roket mühendisliği yarışmasında dereceler alan ekip, 2018 yılında Türkiye'nin ilk hibrit yakıtlı roketini uçurdu ve kurtardı.

Teknofest Roket Yarışması'nın yazılmasına da katkı sunan ekip, bu süreçte roketler ve roket motorları üzerine yoğun çalışmalar yürüttü.

Bu süreçte ekip üyeleri projeleriyle Teknopark İstanbul'un Kuluçka merkezine girdi.

NOVART Savunma ve Uzay Teknolojileri; roket motoru geliştirme ve roket simülasyonu olmak üzere iki ana başlıkta çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Tuvis çözümleri ile tekstil sanayicilerinin verimliliği artacak

Öte yandan, Cube Incubation'da yer alan başarılı girişimler arasında Tuvis de öne çıkıyor.

Tekstil endüstrisi kumaş üreticileri için yapay zeka destekli bir görsel kalite kontrol sistemi sunan şirket, TÜBİTAK 1512 teşvik programı kapsamında fonlanıyor.

Bursalı genç girişimcilerin hayata geçirdiği girişim sanayiciler için ürün kalitesini, kalite kontrol sürecinin verimliliğini ve üretim hızını arttıracak bunun yanı sıra kalitesizlik maliyetlerini de önemli bir ölçüde azaltacak çalışmalar üzerinde yoğunlaşıyor.

Tekstil endüstrisinin dinamiklerini dünya çapında değiştirmeyi hedefleyen Tuvis; makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknolojilerini kullanarak geliştirdiği yaklaşımlarla görüntü ve analiz üzerinde çalışıyor.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, 2010-2019 yılları arasında kurulan teknoloji girişimlerinin yüzde 16'sında kadın girişimcilerin yer aldığını ve Türkiye'nin bu ortalama ile Avrupa'daki en yüksek orana sahip dördüncü ülke olduğunu belirtti.

Cube Incubation'da yer alan Hümeyra Ergin de örnek gösterilen genç girişimciler arasında yer alıyor.

Hümeyra Ergin, karanlıktan korkanların sayısının da azımsanmayacak oranda olduğunu fark ederek özellikle deprem anlarında yaşanan bu paniğin en aza indirilmesini hedefliyor.

Kendini ışıktan ve gün ışığından şarj edebilen, karanlık ortamda elektriksiz 8 saat aydınlatma sağlayan zemin kaplama çalışmalarına yoğunlaşan Ergin, aynı zamanda elektriksiz gece lambası üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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