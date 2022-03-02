Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu, "GİV Girişimci Buluşmaları"nda konuştu Açıklaması

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknopark İstanbul'da bulunan 408 firmanın yarısının bir girişimcilik hikayesi olduğunu belirterek, "Teknopark İstanbul bünyesindeki inşaatlar tamamlandığında 1 milyon 500 bin metrekare alanda, 43 bin AR-GE mühendisine ev sahipliği yapmak istiyoruz." dedi.

Topçu, Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) düzenlediği "GİV Girişimci Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, girişimciliğin Türkiye'ye ve ekonomiye katkı sağlayacak bir konu olduğunu belirtti.

GSMH oranla AR-GE harcamalarının, devletlerin AR-GE ekosisteminin geldiği noktayı ortaya koyan önemli bir gösterge olarak dünyada takip edildiğini ifade eden Topçu, "İsrail, Kore gibi ülkelerde yüzde 4'ler nispetinde. OECD ülkelerinde yüzde 2 civarında, biz de uzun süredir bu oranı yüzde 1'in üzerine çıkarmaya çalıştık, yıldan yıla artırdık. Maalesef 2023 hedeflerimizi bu noktada yakalayabilecek gibi gözükmüyoruz. Bu da başta teknoparklar olmak üzere Türkiye'de AR-GE ekosistemine katkı sağlayacak herkesin sırtına büyük bir sorumluluk yüklüyor. Umudumuz hedeflediğimiz o noktalara ulaşırız." diye konuştu.

Topçu, Teknopark İstanbul'un diğer teknoparklardan farklılaştıklarını anlatarak, Savunma Sanayii Başkanlığı ve İTO'nun öngörüleriyle odak alanlarını biraz daha spesifik hale getirdiklerini söyledi.

"Teknopark İstanbul'da 408 irili ufaklı firmamız var"

Teknopark İstanbul firmaları hakkında bilgi veren Topçu, uluslararası şirketlerin, Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerinin yanı sıra yeni, küçük ve orta ölçekli birçok şirkete de ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Topçu, Türkiye'deki diğer teknoparkların, üniversiteler bünyesinde olduğunu, Teknopark İstanbul'un kampüste yer alan üniversite binaları ve partner üniversiteler ile öne çıktığını aktararak, şunları kaydetti:

"Teknopark İstanbul'da 408 irili ufaklı firmamız var ve 7 bin 730 AR-GE personeli var. 2 yıl kadar sonra bu rakamı 2'ye katlayacağız. 2 bin 600'ün üzerinde yerli ve milli projeyi tamamladık. 260 marka ve patent var, 300 mezun kuluçka firması bulunuyor. Teknopark İstanbul'da bulunan 408 firmanın yarısı bir girişimcilik hikayesi."

MİLGEM korvet gemilerinin tek kalemdeki en büyük ihracat olduğunu belirten Topçu, Teknopark İstanbul'da geliştirilen diğer projeleri anlattı.

Topçu, "Teknopark İstanbul bünyesindeki inşaatlar tamamlandığında 1 milyon 500 bin metrekare alanda, 43 bin AR-GE mühendisine ev sahipliği yapmak istiyoruz." dedi.

Teknopark İstanbul'da yer alma kriterlerine değinen Topçu, 12 kişilik proje değerlendirme kurulunun olduğunu, 100 üzerinden 70 barajının bulunduğunu ve birçok projenin barajı geçemediğini dile getirdi.

Salgından sonra ortaya çıkacak girişimler ve girişimciler farklı olacak

GİV Genel Başkanı Mehmet Koç ise uluslararası alanda meydana gelen son olaylara bakıldığında Türkiye'nin dünya gündeminde daha vazgeçilmez hale geldiğini belirtti.

Girişimcilik ekosisteminde pek çok kurum ve kuruluşun bulunduğunu anımsatan Koç, teknoparkların, üniversitelerin biraz daha dışına çıkması gerektiğini kaydetti.

Koç, salgın döneminin normalleri değiştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Salgın, hayat akışımızı biraz değiştirdi, beslenme alışkanlıklarımızı değiştirdi. Eminim girişimciler için de farklı bir anlayış geliştirecek. Yani bu dönemden sonra ortaya çıkacak girişimler ve girişimciler muhtemelen daha farklı kabiliyetleri, daha farklı altyapıları, farklı yorumlayabilen insanlar olacak. Bizim amacımız içerisinde küçük de olsa bir girişimcilik olan bir kardeşimize, üniversite mezunu olsun olmasın, ihtiyacı olan mentörlük, finansman bulma yollarını, verilen destekleri onlara öğretmek."