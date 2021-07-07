Teknopark İstanbul, EMCC Global iş birliği ile uluslararası mentorluk standartlarını karşılıyor
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Teknopark İstanbul, EMCC Global iş birliği ile uluslararası mentorluk standartlarını karşılıyor

Teknopark İstanbul, EMCC Global iş birliği ile uluslararası mentorluk standartlarını karşılıyor
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Global girişimcilik üssü olma hedefiyle yola çıkan Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, Avrupa Mentorluk ve Koçluk Derneği (EMCC) ile mentorluk alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

Global girişimcilik üssü olma hedefiyle yola çıkan Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, Avrupa Mentorluk ve Koçluk Derneği (EMCC) ile mentorluk alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, geçen haftalarda global mentorluk programını duyuran Cube Incubation bu iş birliği ile EMCC'nin belirlediği "The Global Code of Ethic" ilkelerini benimseyecek. Global Startup Mentorship programıyla uluslararası düzeyde ilerlemeyi hedefe alan kuluçka merkezine kabul edilecek mentorlar, EMCC Global eğitimlerine akredite olacak ve böylece uluslararası mentorluk standartlarını karşılayarak dünya genelinde geçerli mentorluk meslek unvanını elde edecek. Bu doğrultuda mentorlar, Cube Incubation derin teknoloji girişimlerine global yolculuklarında destek sağlayacak.

Avrupa genelinde ve ötesinde toplumun menfaati için rehberlik, koçluk ve denetleme alanında en iyi uygulama beklentisini geliştirmek, teşvik etmek ve belirlemek amacıyla hareket eden EMCC, koçluk hizmetlerinin ve mentorluk uygulamalarının dünya genelinde yaygınlaşmasını hedefliyor. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sayılı kuluçka merkezleri arasında yer alan Cube Incubation ise global arenada varlık gösterme hedefinin yoğunlaştığı 2021 yılında gerçekleştirdiği global atılımlarla ekosistemin gelişimini yakından destekliyor. Bu yıl Türkiye özelinde uygulamaya aldığı mentorluk programını globale açan kuluçka merkezi, EMCC iş birliği ile global girişimcilik ekosistemini geliştirerek uluslararası standartlarda mentorları girişimcilerle buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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