Teknopark İstanbul'dan "BİGGCUBE" programıyla 9 girişime toplamda 1,8 milyon TL hibe
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teknopark İstanbul'dan "BİGGCUBE" programıyla 9 girişime toplamda 1,8 milyon TL hibe

Teknopark İstanbul'dan 'BİGGCUBE' programıyla 9 girişime toplamda 1,8 milyon TL hibe
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Teknopark İstanbul'un "1601-TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında uygulayıcı kuruluş olarak hayata geçirdiği "BİGGCUBE" programında 9 girişim 200 bin TL'lik destek almaya hak kazandı.

Teknopark İstanbul'un "1601-TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında uygulayıcı kuruluş olarak hayata geçirdiği "BİGGCUBE" programında 9 girişim 200 bin TL'lik destek almaya hak kazandı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, toplamda 1,8 milyon TL hibenin kazandırıldığı programa 477 başvuru alındı ve 106 girişimci adayına eğitim ve danışmanlık programlarında destek verildi. Teknopark İstanbul'un teknolojik ve inovatif iş fikirlerini olgunlaştırarak erken aşamadaki girişimleri başarılı bir girişim haline getirmeyi hedeflediği program İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliği ve İstinye Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi paydaşlığında yürütüldü.

Program kapsamında 31 uygulayıcı kuruluş ve 32 iş birlikçi kurum olmak üzere toplamda 63 kurum sürece devam ediyor. Teknopark İstanbul ayrıca ilk kez uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı programda en çok girişimci kazandıran 4. kuruluş oldu.

Sonuçların açıklanmasıyla sadece kendi kazandırdığı girişimcilere değil, aynı zamanda farklı uygulayıcı kuruluşlardan destek alan girişimcilere de ev sahipliği yapma noktasında yoğun talep alan Teknopark İstanbul, kendi girişimcilerinin şirket kuruluş masraflarını karşılıyor, ücretsiz yer tahsis ediyor ve bütün kuluçka imkanlarını girişimcilere sunuyor. Teknopark İstanbul sürecin devamında BİGGCUBE kapsamında hibe alan girişimcilerin iş süreçlerini başarıyla gerçekleştirmelerini ve ortaya çıkacak ürünlerin hızlı bir şekilde ticarileştirilmesini sağlamaya odaklanıyor. Merkez, yeni çağrı dönemlerinde de daha fazla girişimcinin BİGG desteğinden yararlanması ve ekosistemde benzeri olmayan destekleri girişimcilerle buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Havalimanı'ndan sonra Vatan Emniyet'e götürülecek
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Havalimanı'ndan sonra Vatan Emniyet'e götürülecek
Dolandırıcıların yeni tuzağı! İş ilanları ile vatandaşı kandırıyorlar
Dolandırıcıların yeni tuzağı! İş ilanları ile vatandaşı kandırıyorlar
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Seray Kaya Civan Canova Burak Özçivit Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Mesut Özil Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Teknopark İstanbul'dan "BİGGCUBE" programıyla 9 girişime toplamda 1,8 milyon TL hibe - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:41:23. #1.14#

title